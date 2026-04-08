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Nuevo León

Capturan a un implicado en asalto a diputada Ana González

La diputada federal fue víctima de un asalto a mano armada mientras se encontraba en el estacionamiento de un supermercado, en mayo de 2025

  • 08
  • Abril
    2026

Fue capturado uno de los tres implicados en el robo a la diputada federal, Ana González, registrado en mayo de 2025, cuando fue víctima de un asalto a mano armada mientras se encontraba en el estacionamiento de un supermercado ubicado sobre la avenida Garza Sada, a la altura de la colonia Florida

En ese entonces, de acuerdo con los primeros reportes, tres hombres con cubrebocas la interceptaron. Tras el violento robo, la legisladora logró escapar y pedir auxilio más adelante en una terminal de autobuses, ubicada en la misma avenida. 

A casi un año del hecho, el fiscal del estado confirmó la detención de uno de los presuntos responsables.

“Hasta donde tenemos conocimiento y con el apoyo de la Policía Regia se llevó a cabo la detención de una persona que se identifica como haber participado en esos hechos delictivos, en los cuales le robaron alrededor de 200 mil pesos en joyería a la diputada federal”, explicó Javier Flores Saldivar.

El detenido fue identificado como Miguel “N”, de 45 años de edad, quien fue capturado el pasado 6 de abril en calles de la colonia Urdiales, en el municipio de Monterrey, por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, por el delito de robo ejecutado con violencia moral.

“Supuestamente a la diputada la habían asaltado tres personas, de los cuales se logró la captura de uno”, agregó el funcionario.

De acuerdo con la ficha de investigación, las víctimas fueron dos personas, entre ellas la diputada, quienes caminaban en la vía pública cuando el ahora detenido, en compañía de otros dos sujetos, les cerró el paso y las amagó con un arma de fuego corta para despojarlas de sus pertenencias.

Entre los objetos robados se encontraban cadenas y esclavas de oro con un valor total de aproximadamente 200 mil pesos. Tras cometer el robo, el detenido y sus cómplices huyeron corriendo para ocultarse en calles del sector.


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