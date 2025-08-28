Cerrar X
Nacional

Sentencian a Luis Cárdenas a cinco años de prisión por tortura

El exdirector de Seguridad, Luis Cárdenas Palomino, fue condenado a cinco años de prisión por el delito de tortura en contra del hermano de Israel Vallarta

  • 28
  • Agosto
    2025

El exdirector de Seguridad Regional de la desaparecida Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, fue condenado a cinco años y tres meses de prisión por su responsabilidad penal en el delito de tortura en contra de Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, así como de un sobrino de este y dos personas más, presuntos miembros de la banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco.

La sentencia fue dictada por el juez Jesús Alberto Chávez Hernández, del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal, quien determinó que Cárdenas Palomino autorizó y permitió los actos de tortura con el objetivo de obtener confesiones de los detenidos. Como parte de la sanción, el exfuncionario no podrá ocupar cargos públicos durante el periodo de su condena.

Apelarán sentencia, pero deberá cumplirse

El abogado defensor, Luis Yaser, anunció que interpondrán un recurso de apelación contra la resolución. No obstante, la sentencia deberá cumplirse en su totalidad, independientemente del proceso de impugnación. Cárdenas Palomino está preso desde julio de 2021, por lo que, en caso de que la apelación no prospere, su condena concluiría en octubre de 2026.

Otros exagentes también fueron condenados

Junto a Cárdenas Palomino, otros tres exagentes de la Policía Federal fueron sentenciados a cuatro años de prisión cada uno. Se trata de Horacio Parra Rubio, Marisela García Toledo y Fernando Valdez Aparicio, también implicados en los hechos de tortura.

Otro proceso pendiente: "Rápido y Furioso"

A pesar de esta sentencia, Cárdenas Palomino enfrenta aún otro proceso penal vinculado al controvertido operativo “Rápido y Furioso”, mediante el cual armas de fuego ingresaron ilegalmente desde Estados Unidos a México, y que posteriormente fueron utilizadas por organizaciones criminales.

Este fallo representa un paso importante en la rendición de cuentas por violaciones a derechos humanos cometidas por altos mandos policiales durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, y marca un precedente en la justicia penal mexicana.


