Buckley y Mescal repetirán como protagonistas en nuevo filme

Después de protagonizar "Hamnet", Jessie Buckley y Paul Mescal volverán a trabajar juntos, pero ahora lo harán en la cinta de Benh Zeitlin, "Hold On To Your Angels".

Para este nuevo proyecto, el director nominado al Oscar reunirá a Buckley y Mescal para una trama ambientada en el sur de Luisiana y que sigue a un forajido (Mescal) "condenado al infierno, y a una feroz pastora de almas perdidas (a quien da vida Buckley) que se enamoran de forma catastrófica, mientras el decadente paraíso pantanoso que habitan los arrastra hacia el abismo", reza la sinopsis del filme citada en el medio especializado Deadline.

Zeitlin, a través de un comunicado, describió a este proyecto como "la historia más imposible que ha presenciado".

En su comunicado, el director también adelantó que "Hold On To Your Angels" iniciará a rodarse en febrero de 2027.

La película se presentará a los compradores en el mercado de Cannes, en donde se espera que algún estudio la adquiera.

Durante la pasada edición de los premios Óscar, Buckley se alzó con el galardón a mejor actriz por su interpretación de Agnes en la película "Hamnet", de Chloé Zhao.

La cinta seguía la historia de amor entre ella y el joven escritor William Shakespeare, a quien dio vida Mescal.

Actualmente, Mescal está trabajando en la saga de películas sobre The Beatles, dirigida por Sam Mendes, en la que interpretará al legendario Paul McCartney.

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