sheinbaum_adan_morena_b8ff2fc17b
Nacional

Sheinbaum aclara salida de Adán Augusto de coordinación de Morena

Claudia Sheinbaum confirmó que Adán Augusto López dejó la coordinación de Morena en el Senado para sumarse al trabajo territorial del partido rumbo a 2027

  • 02
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Adán Augusto López Hernández le notificó al Gobierno federal su decisión de dejar la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado y la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aunque seguirá como legislador.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que la información fue canalizada previamente a la Secretaría de Gobernación y que la determinación se tomó en coordinación con el partido.

“Le informó a la Secretaría de Gobernación hace unos días y sabíamos que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena”, dijo.

Trabajo político en los estados

Cuestionada sobre si considera que el senador será más útil en tareas partidistas que en el Congreso, Sheinbaum subrayó que se trata de una decisión personal.

“Es una decisión de él y pues siempre va a ayudar”, afirmó.

También rechazó versiones sobre una posible designación diplomática para López Hernández.

“No, él tomó la decisión y el partido de invitarlo. Eso fue lo que nos informó”, recalcó.

Movimiento interno rumbo a 2027

La titular del Poder Ejecutivo federal, añadió que la decisión se formalizó recientemente, luego de que el propio senador comunicara su intención de integrarse a labores territoriales del partido.

“Entiendo que la decisión se tomó ayer”, apuntó.

Adán Augusto López anunció que se sumará a la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Tabasco como parte de la estrategia política de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

Reconocimiento desde la bancada

Tras la salida del senador de la coordinación parlamentaria, la cuenta oficial del grupo legislativo de Morena agradeció públicamente su labor al frente del bloque y destacó su contribución en la conducción política del partido en la Cámara Alta.


