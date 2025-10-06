Cerrar X
Nacional

Sheinbaum brinda detalles sobre avances de estructura fronteriza

La mandataria federal brindó información de varios proyectos que se encuentran en proceso de edificación en entidades como Sonora

  • 06
  • Octubre
    2025

Durante la conferencia matutina, la presidenta de México informó sobre los avances realizados en los proyectos de infraestructura en la frontera norte.

La mandataria afirmó que la construcción del Libramiento Ferroviario Ímuris-Nogales continúa su curso, a pesar de sufrir una reducción de actividades. 

Aseguró que la obra cuenta con recursos debido a que tiene una inversión de aproximadamente $7,000 millones de pesos, pero recalcó que ese no fue el motivo de la paralización de actividades. 

Sin embargo, que esto se debe a que el general Cervantes Loza, quien se encuentra al frente del proyecto entra en temporada de retiro, por lo que el sustituirlo provocó diversos estragos en la construcción.

Aclaró que ya se busca a un sustituto que supla al comandante, pero se le solicitara que siga brindando su apoyo, en menor medida.

Por otro lado, la construcción de la garita en los límites de San Luis Río Colorado, Sonora, tendrá recursos. Al informar que Estados Unidos ya tiene su parte, la presidenta aseguró que será hasta 2026 cuando se tenga recursos para comenzar dicha edificación.

"No es un proyecto muy oneroso, pero es importante que este de los dos lados". exclamó Sheinbaum.

Por último, la presidenta mencionó que después se presentará el "Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial" como parte de convertir a México como una potencia en innovación.

Este proyecto será sustentado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Sonora, con el fin de crear un marco normativo sobre el uso responsable.


