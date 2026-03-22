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Internacional

Cuba sigue sin luz tras séptimo apagón nacional en año y medio

El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba (SEN) permanece desconectado más de 16 horas después de sufrir su séptima caída total en año y medio,

  • 22
  • Marzo
    2026

El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba (SEN) permanece desconectado más de 16 horas después de sufrir su séptima caída total en año y medio, en medio de una crisis energética que mantiene en vilo a la isla.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas de Cuba (Minem), ya se encuentran operando de forma parcial una hidroeléctrica, una unidad térmica y dos plantas generadoras en el centro y occidente del país.

Las autoridades señalaron que el proceso de recuperación será paulatino y podría extenderse durante varios días, como ha ocurrido en apagones anteriores.

Actualmente también funcionan algunos microsistemas destinados a servicios esenciales, mientras continúa el arranque de una unidad en la Central Termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, considerada clave para restablecer el suministro.

Sin embargo, solo dos de las 16 unidades térmicas del país están en operación, y ninguna corresponde a las de mayor capacidad.

Falla en cadena provocó el colapso

El directivo del Minem, Lázaro Guerra, explicó que el apagón se originó tras la salida de servicio de una unidad en la termoeléctrica de Nuevitas, lo que generó un efecto “en cascada” que desconectó al resto del sistema.

El corte ocurrió el sábado a las 18:32 horas, dejando sin electricidad a prácticamente todo el país.

En La Habana, el restablecimiento ha sido mínimo. Solo siete de los 285 circuitos de distribución están activos, lo que representa apenas el 8.4% del servicio, con poco más de 72 mil usuarios con electricidad.

Cuba ha registrado siete apagones nacionales desde octubre de 2024, en un contexto marcado por el deterioro de su infraestructura eléctrica y la escasez de combustible.

Las autoridades atribuyen parte de la crisis al endurecimiento de sanciones por parte de Estados Unidos, lo que ha reducido el suministro de diésel y fueloil.

La situación ha afectado gravemente la actividad económica y ha provocado protestas en distintos puntos del país, incluida una manifestación en Morón que derivó en enfrentamientos y detenciones.


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