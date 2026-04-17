México rechaza informe de ONU, pero mantiene cooperación: Segob

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, aseguró que México mantiene su rechazo a las conclusiones del informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al considerar que no refleja de manera completa la información proporcionada por el Estado mexicano.

Durante su participación en la conferencia matutina, la funcionaria dejó claro que el desacuerdo es puntual y no implica un rompimiento con los organismos internacionales.

“Seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento. Eso no cambia”, afirmó.

Desacuerdo no significa ruptura

La titular de la Secretaría de Gobernación explicó que existe una diferencia entre no compartir el contenido de un informe y mantener la cooperación institucional con organismos multilaterales.

“Una cosa es no estar de acuerdo con el contenido de un documento… y otra es el trabajo diario”, subrayó.

En ese sentido, insistió en que México continúa colaborando de manera activa con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras instancias internacionales.

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Cooperación internacional se mantiene activa

Rodríguez destacó que el país ha sostenido una relación constante con organismos como la Organización Internacional para las Migraciones y agencias vinculadas a la protección de derechos humanos.

Esta coordinación ha permitido, entre otras acciones, recibir apoyo técnico en procesos forenses y en la búsqueda de personas desaparecidas, uno de los temas prioritarios en la agenda nacional.

Agenda centrada en desapariciones

La funcionaria adelantó que la próxima visita del Alto Comisionado de la ONU servirá para dar seguimiento a los avances en el programa de trabajo conjunto en materia de desapariciones.

Asimismo, aseguró que el Gobierno federal está abierto a sostener reuniones con diversos actores, incluidos colectivos de víctimas, como parte de una estrategia integral.

Enfatizó que México mantiene una política de apertura hacia los organismos internacionales, permitiendo el acceso a información y facilitando el trabajo en territorio.

“Siempre han tenido toda la apertura de la información”, afirmó.

Indicó que estos mecanismos colaboran con autoridades de distintos niveles de gobierno y realizan recorridos en campo para fortalecer el análisis de la situación.

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Finalmente, la secretaria reiteró que el Gobierno mexicano mantendrá su postura crítica frente a informes que considere incompletos, sin cerrar los canales de diálogo internacional.

“Una cosa es el trabajo diario y otra cosa un documento, son dos cosas totalmente distintas”, puntualizó.

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