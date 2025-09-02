SRE recibirá a Rubio en el AIFA para reunión con Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que este miércoles sostendrá un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Palacio Nacional a las 10:00 horas.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria detalló que la reunión tendrá una duración aproximada de una a dos horas y estará enfocada en cerrar el marco de entendimiento en materia de seguridad entre ambos países.

Sheinbaum destacó la importancia de mantener una relación sólida con Estados Unidos por los lazos históricos, comerciales y sociales, al subrayar que cerca de 40 millones de personas de origen mexicano residen en ese país.

“Siempre tenemos que buscar una buena relación... lo que va a mostrar la reunión de mañana es una relación de respeto y colaboración en el marco de la soberanía”, afirmó.

Posteriormente, Marco Rubio ofrecerá una conferencia de prensa conjunta con el canciller Juan Ramón De la Fuente en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El funcionario estadounidense arribará este martes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde será recibido por De la Fuente.

