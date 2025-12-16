Podcast
Internacional

Trump amplía veto migratorio a más de 30 países

Trump firmó una proclamación que endurece y amplía restricciones de ingreso a EE. UU. por razones de seguridad y fallas en verificación migratoria

  • 16
  • Diciembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva proclamación que amplía las restricciones de ingreso al país para ciudadanos de más de treinta naciones, bajo argumentos de seguridad nacional, terrorismo y deficiencias en los procesos de control migratorio.

Lista ampliada de países

La medida actualiza y extiende limitaciones previas, incorporando nuevos países y ajustando el nivel de restricción para otros.

Se mantiene la suspensión total de entrada y emisión de visados para nacionales de doce países considerados “de alto riesgo”, entre ellos Afganistán, Haití, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen.

El decreto agrega restricciones completas para Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria, además de extender limitaciones totales a Laos y Sierra Leona, que antes enfrentaban controles parciales.

La proclamación también alcanza a personas con documentos emitidos por la Autoridad Palestina, al señalar la imposibilidad de realizar verificaciones confiables en territorios con control limitado o en conflicto.

Restricciones parciales

Quince países más, principalmente de África y Oceanía, como Angola, Benín, Gabón, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue, enfrentarán limitaciones para ciertos visados no inmigrantes, incluidos turismo, estudios y negocios.

Continúan restricciones parciales para Burundi, Cuba, Togo y Venezuela.

Trump justificó la decisión al señalar que las restricciones buscan impedir el ingreso de personas sobre las que Estados Unidos carece de información suficiente para evaluar riesgos y garantizar la cooperación de gobiernos extranjeros.

Informes del Departamento de Seguridad Nacional citados en el decreto señalan altas tasas de sobreestadía y la negativa de algunos países a aceptar la repatriación de sus ciudadanos, lo que, según el gobierno, genera una carga adicional para los sistemas de control.

La norma mantiene excepciones para residentes legales, visas ya emitidas, diplomáticos, deportistas y casos de interés nacional.

El Departamento de Estado y Seguridad Nacional revisarán periódicamente la lista según el nivel de riesgo y cooperación internacional.

La Casa Blanca subrayó que la proclamación forma parte de una política continua, respaldada por la Corte Suprema, basada en la premisa de que el control fronterizo es clave para la seguridad nacional.


