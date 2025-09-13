Cerrar X
explosion_camion_gas_deja_57_heridos_ciudad_de_mexico_6115d523dd
Nacional

Sube a 13 cifra de muertos por explosión en Iztapalapa

El Gobierno de la Ciudad de México informó este sábado que aumentó a 13 el número de fallecidos tras la explosión de un camión de gas en la alcaldía Iztapalapa

  • 13
  • Septiembre
    2025

El Gobierno de la Ciudad de México informó este sábado que aumentó a 13 el número de fallecidos tras la explosión de un camión de gas ocurrida el pasado miércoles en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la Secretaría de Salud local, con corte a las 05:34 horas (13:34 GMT), se registran 13 personas fallecidas, 43 hospitalizadas y 29 lesionados que ya fueron dados de alta.

Entre las víctimas se confirmó el deceso de Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien resultó con quemaduras en más del 90 % de su cuerpo luego de proteger a su nieta de dos años durante el siniestro.

Su imagen con la pequeña en brazos dio la vuelta al mundo y generó una profunda conmoción.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió sus condolencias a las familias afectadas y destacó el acto heroico de Matías Teodoro: “Una mujer que dio su vida por salvar a su nieta, su acto de amor ha dejado una huella profunda”, expresó.

El Gobierno capitalino reconoció que inicialmente había difundido erróneamente la noticia de su muerte, lo que generó polémica en medio de la tragedia, considerada una de las más graves de los últimos años en la ciudad.

Las investigaciones sobre la causa apuntan a que el camión cisterna de 49,500 litros chocó contra un objeto sólido, lo que habría provocado la fuga y posterior explosión.

Sin embargo, la Fiscalía también indaga un posible exceso de velocidad por parte del conductor, quien permanece hospitalizado con quemaduras graves.

Además, se investiga a la empresa propietaria del vehículo, Transportadora Silza de Grupo Tomza, por un posible incumplimiento en las regulaciones.

La explosión se registró el miércoles por la tarde en Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, dejando una estela de destrucción y dolor en Iztapalapa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_14_T131759_676_ef5b221c1e
Detienen a un integrante de 'La Familia Michoacana' en CDMX
EH_UNA_FOTO_2025_09_14_T084025_581_baaf11b354
Explosión en Iztapalapa fue por exceso de velocidad: CDMX
tecmilenio_papas_rudy_4094f703bf
No hay pruebas contra acusados en Caso Rudy; afirma Fiscalía
publicidad

Últimas Noticias

ae634985_95c9_49b6_b32e_a5fb965fb87e_a04511b612
Define SP empresas para interconexión; sin fecha de arranque
wrg_5b92129f69
Van 16 muertos tras accidente vehicular en Yucatán
EH_UNA_FOTO_2025_09_14_T153902_794_c041bf0bd8
Liam Gallagher lamenta la muerte de Ricky Hatton
publicidad

Más Vistas

pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Confirman fallecimiento de Alicia Matías Teodoro; suman 9 muertos
EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
salud_abuelita_cdmx_d702a368f9
Alicia Matías no murió, está grave: rectifica Salud CDMX
publicidad
×