Sube a 13 cifra de muertos por explosión en Iztapalapa

El Gobierno de la Ciudad de México informó este sábado que aumentó a 13 el número de fallecidos tras la explosión de un camión de gas ocurrida el pasado miércoles en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la Secretaría de Salud local, con corte a las 05:34 horas (13:34 GMT), se registran 13 personas fallecidas, 43 hospitalizadas y 29 lesionados que ya fueron dados de alta.

Entre las víctimas se confirmó el deceso de Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien resultó con quemaduras en más del 90 % de su cuerpo luego de proteger a su nieta de dos años durante el siniestro.

Su imagen con la pequeña en brazos dio la vuelta al mundo y generó una profunda conmoción.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió sus condolencias a las familias afectadas y destacó el acto heroico de Matías Teodoro: “Una mujer que dio su vida por salvar a su nieta, su acto de amor ha dejado una huella profunda”, expresó.

El Gobierno capitalino reconoció que inicialmente había difundido erróneamente la noticia de su muerte, lo que generó polémica en medio de la tragedia, considerada una de las más graves de los últimos años en la ciudad.

Las investigaciones sobre la causa apuntan a que el camión cisterna de 49,500 litros chocó contra un objeto sólido, lo que habría provocado la fuga y posterior explosión.

Sin embargo, la Fiscalía también indaga un posible exceso de velocidad por parte del conductor, quien permanece hospitalizado con quemaduras graves.

Además, se investiga a la empresa propietaria del vehículo, Transportadora Silza de Grupo Tomza, por un posible incumplimiento en las regulaciones.

La explosión se registró el miércoles por la tarde en Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, dejando una estela de destrucción y dolor en Iztapalapa.

