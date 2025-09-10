Suman 6 muertos y 90 heridos por explosión de pipa en CDMX

La explosión de un camión cisterna cargado de gas ocurrida este miércoles en una concurrida autopista de la Ciudad de México provocó un incendio que ha dejado al menos seis personas y 90 heridos, entre ellos niños y ancianos, según el más reciente balance de la alcadesa de la capital, Clara Brugada.

La zona quedó tapizada de ropa chamuscada, rastros de piel, hollín hasta el techo de los puentes elevados y coches y farolas calcinados.

Brugada indicó que los heridos tenían quemaduras de segundo y tercer grado. En un primer momento, las autoridades reportaron 19 personas en estado grave que fueron trasladadas a diferentes hospitales. Dos personas están sin identificar todavía. Entre los heridos graves está el conductor del camión.

La alcaldesa elevó el número de vehículos siniestrados a 28 e indicó que incidente se debió al vuelco del camión con 49,500 litros de gas licuado en su cisterna por motivos que ya están bajo investigación de la fiscalía capitalina.

Videos divulgados en redes sociales captaron el momento de la explosión y muestran cómo, tras el vuelco, comenzó a expandirse una espesa nube de gas debajo del Puente de la Concordia, la principal salida de la capital hacia el este que estaba repleta de vehículos.

El incendio fue inmediato. Algunas personas, con la ropa hecha jirones y sus cuerpos parcialmente quemados, caminaban o corrían para escapar del fuego. Otras, según dijeron las autoridades, salieron de los vehículos como pudieron y con sus cuerpos en llamas.

Varios árboles y autos quedaron completamente calcinados en la vía, mientras funcionarios inspeccionaban los vehículos uno a uno para corroborar que ninguna persona había quedado atrapada.

Poco después de la explosión, César Cravioto, secretario del gobierno de la ciudad, dijo que el incendio ya estaba controlado gracias a la labor de los bomberos.

Los videos también mostraron a vecinos que colaboraron en la extinción de las últimas llamas en algunos coches lanzando cubos de agua.

La alcaldesa dijo que tanto la Marina, como los servicios de emergencia de la capital y de municipios aledaños colaboraron en las labores de emergencia.

Autoridades informaron que hasta el momento, la cifra de personas heridas en estado crítico son 23, mientras que al menos una decena de afectados ya fueron dados de alta.

El camión cisterna volcado era de la empresa energética Silza, de Grupo Tomza, confirmó Brugada.

Su logotipo quedó legible en un costado del camión, pero en una llamada con Associated Press, un funcionario de la empresa que no quiso identificarse negó que el vehículo fuera suyo y dijo que sólo operan en el norte de México. La empresa no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se le solicitaban más detalles.

En la capital mexicana se registró un incidente similar en enero de 2015, cuando un camión de gas estalló en las cercanías del hospital materno infantil en Cuajimalpa, al oeste de la ciudad, que dejó cinco muertos y más de 70 heridos.

La circulación en la zona afectada, que conecta Ciudad de México con la ciudad de Puebla, quedó temporalmente cortada.

