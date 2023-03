Tendrá Emilio Lozoya juicio oral por caso Odebrecht

Después de darse a conocer que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, irá a juicio por el caso Odebrecht, un juez determinó este lunes que será un juicio oral el que recibirá Lozoya.

El magistrado detalló que el proceso se realizará en cinco días, pero que se podría extender más tiempo debido a que la defensa del exfuncionario interpuso un amparo para determinar a que institución se le debe reparar el daño, acción que podría suspender el juicio penal en contra de Lozoya.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) adelantó que interpondrá una apelación que sean admitidas todas las pruebas que fueron rechazadas este lunes, esto para que puedan imputar al el ex director de la paraestatal por los delitos de peculado, cohecho, asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita.

'Si no se interpusieran apelaciones o no hubiéramos presentado la demanda de amparo, en un término máximo de cinco días después de la causa que ha concluido con esta audiencia intermedia, tendría que remitir el caso al Tribunal de Enjuiciamiento, por eso no va a suceder', explicó el abogado de Lozoya.