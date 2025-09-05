Cerrar X
dia_mundial_indigena_e1b38cdbb5
Nacional

Traduce Gobierno Cartilla de Mujeres Indígenas en 35 lenguas

En el Día Internacional de la Mujer Indígena, Claudia Sheinbaum anunció la traducción de la Cartilla de Derechos a 35 lenguas originarias

  • 05
  • Septiembre
    2025

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las mujeres indígenas son la esencia de México y subrayó la necesidad de reivindicar sus derechos tras años de discriminación y exclusión social.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria anunció que la Cartilla de Derechos de las Mujeres Indígenas ya ha sido traducida al formato escrito en 35 lenguas originarias y al audiovisual en 27.

Este esfuerzo, explicó, forma parte de una política para acercar información fundamental a comunidades indígenas, especialmente en estados como Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Estado de México.

Sheinbaum enfatizó que este sector ha enfrentado una triple discriminación: por género, por condición indígena y por el color de piel.

“Queremos reivindicar a la mujer indígena porque son transmisoras de la cultura y la lengua madre; todas tienen los mismos derechos que cualquier mujer y cualquier hombre”, declaró.

Captura de pantalla 2025-09-05 091933.png

Captura de pantalla 2025-09-05 091919.png

Conmemoración a Bartolina Sisa

En memoria de Bartolina Sisa, guerrera aimara ejecutada en 1782 en La Paz por liderar la resistencia indígena contra el dominio español, este 5 de septiembre se izó la bandera nacional a toda asta en dependencias de gobierno, como parte de las efemérides de reconocimiento a las mujeres.

Voceras y funcionarias respaldan el proyecto

Por su parte, Claudia Morales Reza, directora de Conapred, celebró la traducción de la Cartilla como un paso clave para reducir desigualdades. 

Anahí Bautista Santiago resaltó la importancia de fortalecer la educación intercultural, mientras que Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, aseguró que esta acción es solo el inicio de una política integral en favor de los derechos indígenas.

Finalmente, Elvira Concheiro, subsecretaria de Igualdad Sustantiva, recordó que el conocimiento de los derechos es esencial para ejercerlos.

“Estamos impactando a la sociedad mexicana para que vea de otra manera a las mujeres indígenas”, afirmó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ghfds_ccbca3f9ce
Anuncia Sheinbaum, plan ganadero en Sonora; invertirán $831 mdp
refwag_53d9d9f46d
Rescatan a hombre secuestrado en Bosques de las Lomas, CDMX
G0_M_Kz_Bo_XYAA_8_R7j_79ff01090f
Washington se moviliza en contra del Gobierno de Donald Trump
publicidad

Últimas Noticias

7a26867b_d795_41a9_bb47_da7eca7e72e9_96cfa4fc3c
Detienen a joven generador de violencia en Guadalupe
EH_DOS_FOTOS_2025_09_06_T171737_240_468e7bcbd5
Paciente con brote psicótico continúa hospitalizado en el IMSS
ghfds_ccbca3f9ce
Anuncia Sheinbaum, plan ganadero en Sonora; invertirán $831 mdp
publicidad

Más Vistas

nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
samuel_cdmx_1838855c50
'Nos envidian en CDMX; les ganaremos en movilidad': Samuel
publicidad
×