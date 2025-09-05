Traduce Gobierno Cartilla de Mujeres Indígenas en 35 lenguas

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las mujeres indígenas son la esencia de México y subrayó la necesidad de reivindicar sus derechos tras años de discriminación y exclusión social.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria anunció que la Cartilla de Derechos de las Mujeres Indígenas ya ha sido traducida al formato escrito en 35 lenguas originarias y al audiovisual en 27.

Este esfuerzo, explicó, forma parte de una política para acercar información fundamental a comunidades indígenas, especialmente en estados como Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Estado de México.

Sheinbaum enfatizó que este sector ha enfrentado una triple discriminación: por género, por condición indígena y por el color de piel.

“Queremos reivindicar a la mujer indígena porque son transmisoras de la cultura y la lengua madre; todas tienen los mismos derechos que cualquier mujer y cualquier hombre”, declaró.

Conmemoración a Bartolina Sisa

En memoria de Bartolina Sisa, guerrera aimara ejecutada en 1782 en La Paz por liderar la resistencia indígena contra el dominio español, este 5 de septiembre se izó la bandera nacional a toda asta en dependencias de gobierno, como parte de las efemérides de reconocimiento a las mujeres.

Voceras y funcionarias respaldan el proyecto

Por su parte, Claudia Morales Reza, directora de Conapred, celebró la traducción de la Cartilla como un paso clave para reducir desigualdades.

Anahí Bautista Santiago resaltó la importancia de fortalecer la educación intercultural, mientras que Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, aseguró que esta acción es solo el inicio de una política integral en favor de los derechos indígenas.

Finalmente, Elvira Concheiro, subsecretaria de Igualdad Sustantiva, recordó que el conocimiento de los derechos es esencial para ejercerlos.

“Estamos impactando a la sociedad mexicana para que vea de otra manera a las mujeres indígenas”, afirmó.

Comentarios