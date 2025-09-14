Cerrar X
wrg_5b92129f69
Nacional

Van 16 muertos tras accidente vehicular en Yucatán

Tras registrar una carambola sobre la carretera federal Mérida-Campeche, la gobernadora Layda Sansores informó que 16 personas perdieron la vida por el percance

  • 14
  • Septiembre
    2025

Tras registrar una carambola sobre la carretera federal Mérida-Campeche, a la altura del kilómetro 127, la gobernadora Layda Sansores informó que 16 personas perdieron la vida por el percance.

"Seguimos haciendo todo lo posible para contactar a las familias de las personas fallecidas", aseguró Sansores

Aseguró que gobierno se encuentra en coordinación con las autoridades de Yucatán y Calikiní, municipio al norte de Campeche.

Primeros reportes señalan que la mayoría de los fallecidos son originarios de Calikiní, hacia donde se dirigían desde Mérida, capital de Yucatán.

El ayuntamiento de Calikiní expresó sus condolencias en un mensaje en sus redes sociales, donde afirmó que "las puertas de la Presidencia Municipal permanecerán abiertas" para ofrecer asistencia y acompañamiento para los familiares de las víctimas.

Por su parte, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, aseguró que mantiene contacto con su homóloga de Campeche y acompañó a las familias al Servicio Médico Forense.

La Secretaría de Seguridad Pública de YUcatán informó que en la carambola participó un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo.

Entre los fallecidos, se destaca la presencia del conductor del tractocamión, así como el de un tripulante del taxi.

Medios locales señalaron que en este último, se trasladaban varios trabajadores de construcción que partieron desde Mérida hacia las zonas colindantes del Estado.

Reportes indican que tras impactarse contra el camión, el taxi colectivo salió de la vía para volcarse e incendiarse.

Aunque las causas de los hechos aún no han sio confirmadas, instaron a la ciudadanía a tomar precauciones en las carreteras federales y respetar los límites de velocidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

carros_gasolina_pemex_2eb24bd09f
Cámaras empresariales descartan desabasto de gasolina en Coahuila
EH_UNA_FOTO_e088e16288
Obligan a municipios a publicar fichas de búsqueda en Tamaulipas
nl_waldo_fernandez_660c2b0b46
Hace Waldo Fernández llamado para prevenir inversiones riesgosas
publicidad

Últimas Noticias

caida_barda_saltillo_6fb1719b13
Colapsa barda en vivienda antigua de Saltillo por lluvias
trump_tik_tok_25c8bf8bc0
TikTok pasará a control de EUA tras acuerdo con China, dice Trump
EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T082806_365_33c94b194f
Identifican víctima en explosión de bar en España; era extranjero
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
historia_de_Correos_de_Mexico_bfd2515625
Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a EUA
explosion_camion_gas_deja_57_heridos_ciudad_de_mexico_6115d523dd
Sube a 13 cifra de muertos por explosión en Iztapalapa
publicidad
×