Vincula AMLO a ProPublica y Tim Golden con la DEA

"Tim Golden es un gran calumniador y lo que respondió ProPublica demuestra que están vinculados al gobierno de Estados Unidos, que no es un periodismo independiente. Ellos mismo dicen que la DEA les pidió no dar a conocer sus fuentes, lo confiesan, y hablan de una asociación de las llamadas No Gubernamentales o de la Sociedad Civil que son apéndices de las agencias y que reciben dinero del gobierno", mencionó el mandatario mexicano.