Cerrar X
carlos_manzo_sheinbaum_2a67565e31
Nacional

Vincula Gobierno a 'Los Erre' con asesinato de Carlos Manzo

El Gobierno de México señaló al grupo criminal 'Los Erre', brazo del CJNG, como responsable directo del asesinato del alcalde Carlos Manzo

  • 01
  • Diciembre
    2025

El Gobierno de México confirmó que el grupo criminal "Los Erre", vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), está directamente implicado en el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre en Uruapan.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que esta célula tiene presencia en varios municipios de Michoacán y que está relacionada “de manera directa” con el homicidio y otros delitos en la región.

García Harfuch destacó la detención de Jorge Armando “N”, alias "El Licenciado", señalado como autor intelectual del crimen, según la investigación, coordinó el ataque desde una aplicación de mensajería cifrada.

Policías municipales implicados

El funcionario confirmó también la detención de siete policías municipales que fungían como escoltas del alcalde y que presuntamente participaron en el crimen.

Otro detenido es Jaciel Antonio “N”, acusado de reclutar personas en centros de rehabilitación para actividades criminales.

Refuerzan seguridad en Michoacán

García Harfuch afirmó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad mantiene un seguimiento permanente del Plan Michoacán.

Tras el asesinato, se desplegaron 2,514 elementos de la SSPC, Guardia Nacional, Marina y Defensa.

Cabe señalar que del 10 al 26 de noviembre, las autoridades reportaron 134 detenidos por delitos de alto impacto, asímismo los homicidios bajaron de 111 en septiembre a 58 en noviembre.

Por su parte, el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, dijo que el Ejército ha reforzado con equipo, capacitación y operativos coordinados, además se construirá un nuevo cuartel para fortalecer la presencia en la zona.

Según el informe oficial, desde el 1 de octubre al 16 de noviembre han sido detenidas 932 personas, aseguradas 22.9 toneladas de droga, desmantelados 17 laboratorios y confiscadas 924 armas.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

dyjn_y_6f84245a09
Aseguran 1,863 toneladas de autopartes ilegales en CDMX
cae_cali_oaxaca_eb15274728
Cae 'Cali', operador de grupo delictivo 'Comandante Cromo'
venezuela_aviones_eua_d5ea7148dc
Autoriza Venezuela reanudar vuelos de repatriación desde EUA
publicidad

Últimas Noticias

dyjn_y_6f84245a09
Aseguran 1,863 toneladas de autopartes ilegales en CDMX
EH_UNA_FOTO_2025_12_02_T104157_384_23699871c8
Red Bull apuesta por Hadjar como compañero de Verstappen
cae_cali_oaxaca_eb15274728
Cae 'Cali', operador de grupo delictivo 'Comandante Cromo'
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
publicidad
×