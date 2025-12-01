Vincula Gobierno a 'Los Erre' con asesinato de Carlos Manzo

El Gobierno de México confirmó que el grupo criminal "Los Erre", vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), está directamente implicado en el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre en Uruapan.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que esta célula tiene presencia en varios municipios de Michoacán y que está relacionada “de manera directa” con el homicidio y otros delitos en la región.

García Harfuch destacó la detención de Jorge Armando “N”, alias "El Licenciado", señalado como autor intelectual del crimen, según la investigación, coordinó el ataque desde una aplicación de mensajería cifrada.

Policías municipales implicados

El funcionario confirmó también la detención de siete policías municipales que fungían como escoltas del alcalde y que presuntamente participaron en el crimen.

Otro detenido es Jaciel Antonio “N”, acusado de reclutar personas en centros de rehabilitación para actividades criminales.

Refuerzan seguridad en Michoacán

García Harfuch afirmó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad mantiene un seguimiento permanente del Plan Michoacán.

Tras el asesinato, se desplegaron 2,514 elementos de la SSPC, Guardia Nacional, Marina y Defensa.

Cabe señalar que del 10 al 26 de noviembre, las autoridades reportaron 134 detenidos por delitos de alto impacto, asímismo los homicidios bajaron de 111 en septiembre a 58 en noviembre.

Por su parte, el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, dijo que el Ejército ha reforzado con equipo, capacitación y operativos coordinados, además se construirá un nuevo cuartel para fortalecer la presencia en la zona.

Según el informe oficial, desde el 1 de octubre al 16 de noviembre han sido detenidas 932 personas, aseguradas 22.9 toneladas de droga, desmantelados 17 laboratorios y confiscadas 924 armas.

Comentarios