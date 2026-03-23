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Nacional

Vinculan a 13 por tráfico de armas y drogas en tres estados

Durante los cateos, les fueron encontradas armas cortas y una larga, así como diversos cartuchos, un cargador y una báscula gramera

  • 23
  • Marzo
    2026

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a 13 personas por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada.

A través de redes sociales, la dependencia federal dio a conocer dicho proceso, donde se detalló que esto ocurrió luego de llevar a cabo una audiencia inicial contra los presuntos responsables.

Luego de ser detenidos en trabajos desplegados en tres entidades, estas personas fueron procesadas por el presunto acopio y tráfico de armas, así como delitos contra la salud. 

Esto fue resultado de las acciones desplegadas en San Luis Río Colorado, Sonora; en Mexicali, Baja California; y en Culiacán, Sinaloa

Localizan armas y drogas tras cateos en tres entidades

Los presuntos delincuentes, entre los que se destaca una mujer, fueron identificados como: 

  • Guillermo "N"
  • Omar "N"
  • Felicito "N"
  • Sergio "N"
  • José "N"
  • Flora "N"
  • Valentín "N"
  • Brígido "N"
  • Jesús "N"
  • Pedro "N"
  • Sergio "N"
  • Abdel "N"
  • Miguel "N"

Durante los cateos, les fueron encontradas armas cortas y una larga, así como diversos cartuchos, un cargador y una báscula gramera. También se encontraron dos bolsas, una con marihuana y otra con cocaína, teléfonos celulares y equipos de comunicación.

En estos despliegues colaboraron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) junto con autoridades locales.

Ante esta captura, los presuntos delincuentes fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó los datos de prueba correspondientes para proceder con su vinculación a proceso. Además, se estipularon tres meses de plazo para la investigación complementaria.

 

 

 


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