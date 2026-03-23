Vinculan a 13 por tráfico de armas y drogas en tres estados

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a 13 personas por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada.

A través de redes sociales, la dependencia federal dio a conocer dicho proceso, donde se detalló que esto ocurrió luego de llevar a cabo una audiencia inicial contra los presuntos responsables.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso en contra de 13 personas por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer acopio y tráfico de armas, así como contra la salud. Dicha determinación se logró luego de que el #MPF, adscrito a la… pic.twitter.com/TRyDhd9lnk — FGR México (@FGRMexico) March 23, 2026

Luego de ser detenidos en trabajos desplegados en tres entidades, estas personas fueron procesadas por el presunto acopio y tráfico de armas, así como delitos contra la salud.

Esto fue resultado de las acciones desplegadas en San Luis Río Colorado, Sonora; en Mexicali, Baja California; y en Culiacán, Sinaloa.

Localizan armas y drogas tras cateos en tres entidades

Los presuntos delincuentes, entre los que se destaca una mujer, fueron identificados como:

Guillermo "N"

Omar "N"

Felicito "N"

Sergio "N"

José "N"

Flora "N"

Valentín "N"

Brígido "N"

Jesús "N"

Pedro "N"

Sergio "N"

Abdel "N"

Miguel "N"

Durante los cateos, les fueron encontradas armas cortas y una larga, así como diversos cartuchos, un cargador y una báscula gramera. También se encontraron dos bolsas, una con marihuana y otra con cocaína, teléfonos celulares y equipos de comunicación.

En estos despliegues colaboraron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) junto con autoridades locales.

Ante esta captura, los presuntos delincuentes fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó los datos de prueba correspondientes para proceder con su vinculación a proceso. Además, se estipularon tres meses de plazo para la investigación complementaria.

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