Vinculan a 13 por tráfico de armas y drogas en tres estados
Durante los cateos, les fueron encontradas armas cortas y una larga, así como diversos cartuchos, un cargador y una báscula gramera
- 23
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Marzo
2026
La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a 13 personas por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada.
A través de redes sociales, la dependencia federal dio a conocer dicho proceso, donde se detalló que esto ocurrió luego de llevar a cabo una audiencia inicial contra los presuntos responsables.
La #FGR obtuvo vinculación a proceso en contra de 13 personas por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer acopio y tráfico de armas, así como contra la salud. Dicha determinación se logró luego de que el #MPF, adscrito a la… pic.twitter.com/TRyDhd9lnk— FGR México (@FGRMexico) March 23, 2026
Luego de ser detenidos en trabajos desplegados en tres entidades, estas personas fueron procesadas por el presunto acopio y tráfico de armas, así como delitos contra la salud.
Esto fue resultado de las acciones desplegadas en San Luis Río Colorado, Sonora; en Mexicali, Baja California; y en Culiacán, Sinaloa.
Localizan armas y drogas tras cateos en tres entidades
Los presuntos delincuentes, entre los que se destaca una mujer, fueron identificados como:
- Guillermo "N"
- Omar "N"
- Felicito "N"
- Sergio "N"
- José "N"
- Flora "N"
- Valentín "N"
- Brígido "N"
- Jesús "N"
- Pedro "N"
- Sergio "N"
- Abdel "N"
- Miguel "N"
Durante los cateos, les fueron encontradas armas cortas y una larga, así como diversos cartuchos, un cargador y una báscula gramera. También se encontraron dos bolsas, una con marihuana y otra con cocaína, teléfonos celulares y equipos de comunicación.
En estos despliegues colaboraron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) junto con autoridades locales.
Ante esta captura, los presuntos delincuentes fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente.
La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó los datos de prueba correspondientes para proceder con su vinculación a proceso. Además, se estipularon tres meses de plazo para la investigación complementaria.
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