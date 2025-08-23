Vinculan a 6 por el asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Este viernes, seis de las 13 personas detenidas en relación con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fueron vinculadas a proceso por diversos delitos.

David “N”, Joshua “N”, Abraham “N” y Sandra “N” enfrentan cargos por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Por su parte, Francisco “N” y Norma “N” fueron vinculados por delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que su caso será trasladado al fuero federal.

A todos los imputados se les impuso prisión preventiva, por lo que permanecerán en reclusión.

En un caso relacionado, Arturo “N” recibió prisión preventiva justificada por delitos contra la salud, posesión indebida de tarjetas de circulación y narcotráfico.

La defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que será el próximo miércoles 27 de agosto cuando se determine su vinculación a proceso.

Estos procesos se suman al de Nery “N”, acusada de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa, quien el pasado jueves 21 de agosto también recibió prisión preventiva.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en el asesinato de los colaboradores de la jefa de Gobierno.

