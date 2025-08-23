Cerrar X
EWG_39cdb1bb2c
Nacional

Vinculan a 6 por el asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Este viernes, seis de las 13 personas detenidas en relación con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos Clara Brugada

  • 23
  • Agosto
    2025

Este viernes, seis de las 13 personas detenidas en relación con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fueron vinculadas a proceso por diversos delitos.

David “N”, Joshua “N”, Abraham “N” y Sandra “N” enfrentan cargos por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Por su parte, Francisco “N” y Norma “N” fueron vinculados por delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que su caso será trasladado al fuero federal.

A todos los imputados se les impuso prisión preventiva, por lo que permanecerán en reclusión.

En un caso relacionado, Arturo “N” recibió prisión preventiva justificada por delitos contra la salud, posesión indebida de tarjetas de circulación y narcotráfico.

La defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que será el próximo miércoles 27 de agosto cuando se determine su vinculación a proceso.

Estos procesos se suman al de Nery “N”, acusada de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa, quien el pasado jueves 21 de agosto también recibió prisión preventiva.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en el asesinato de los colaboradores de la jefa de Gobierno.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cirugia_estetica_16b817605b
Muere mujer estadounidense tras cirugía estética en Reynosa
inter_jeffrey_kruse_54c5f293d3
EUA despide a general por un informe que 'enfureció' a Trump
El_padre_de_Miguel_Uribe_es_precandidato_presidencial_en_Colombia_3f391a5df4
El padre de Miguel Uribe es precandidato presidencial en Colombia
publicidad

Últimas Noticias

Mueren_tres_mujeres_tras_incendio_en_centro_de_rehabilitacion_2aa9c9c3ae
Mueren tres mujeres tras incendio en centro de rehabilitación
Hallan_tres_hermanas_muertas_en_un_bote_migrante_del_Mediterraneo_b05e987362
Hallan tres hermanas muertas en un bote migrante del Mediterráneo
Jerry_Adler_estrella_de_The_Sopranos_muere_a_los_96_anos_9008f198d8
Jerry Adler, estrella de 'The Sopranos' muere a los 96 años
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_22_at_12_45_03_AM_1cab57c0ee
Clúster de NL acusa que hospitales ven a pacientes como negocio
Detectan_grupos_criminales_en_carreteras_de_NL_hay_10_detenidos_dca115cbc9
Detectan grupos criminales en carreteras de NL; hay 10 detenidos
3fd1412a_cc9f_4904_b047_ae6566b03512_26c1bfd7ae
Enfrentamiento contra policías deja 12 abatidos en Dr. Coss
publicidad
×