Vínculos gobierno-narco es referente a García Luna: Claudia

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este martes a los recientes señalamientos de la Casa Blanca, que el sábado pasado acusaron al gobierno mexicano de tener vínculos con el narcotráfico.

Esta declaración de la administración del presidente Donald Trump se dio en el contexto de la imposición de un arancel del 25% a los productos mexicanos, hasta que México cooperara en la lucha contra las drogas.

La Casa Blanca señaló que los cárteles mexicanos, principales traficantes de fentanilo y metanfetamina, mantienen una "alianza" con el gobierno de México, lo que pone en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos.

En su respuesta, Sheinbaum mostró el tuit de la Casa Blanca que citaba una nota de la agencia AP sobre Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, quien fue declarado culpable de tráfico de drogas en Estados Unidos.

➡️Here are the facts that you need to know:



President Trump is implementing a 25 percent tariff to be paid for by Mexican producers until Mexico cooperates with the U.S. in the fight against drugs.



Mexican cartels are the world’s leading traffickers of fentanyl, meth, and other… pic.twitter.com/hsA3GoyZNJ