Nuevo León

Abren consulta pública rumbo a revisión del T-MEC en 2026

Waldo Fernández anunció que la Secretaría de Economía abrió un proceso de consulta pública para recabar observaciones sobre el funcionamiento del T-MEC

  • 17
  • Septiembre
    2025

El Senador por Nuevo León y presidente de la Comisión de Seguimiento del T-MEC, Waldo Fernández González, anunció que la Secretaría de Economía abrió un proceso de consulta pública para recabar observaciones sobre el funcionamiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Fernández destacó que este ejercicio de participación ciudadana es un paso clave rumbo a la revisión prevista para julio de 2026, en la que se evaluarán beneficios, retos y oportunidades del acuerdo comercial más importante para México.

“El futuro del T-MEC nos importa a todos. La revisión será decisiva para definir la manera en que México continuará proyectando su desarrollo económico, cuidando los empleos y fortaleciendo su competitividad. Por eso, es fundamental que la voz de todas y todos esté presente en este proceso”, expresó.

De acuerdo con la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación, el plazo para presentar observaciones será de 60 días naturales.

Las y los interesados podrán enviar comentarios, información y recomendaciones mediante tres vías:
    • Correo electrónico: consultas.tmec@economia.gob.mx
    • Sitio web: http://www.buzontmec.economia.gob.mx
    • Formato físico: en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Economía, ubicada en Pachuca 189, Colonia Condesa, Ciudad de México.

El legislador reiteró su compromiso de mantener un diálogo abierto con los sectores productivos, académicos y sociales, con el objetivo de que México llegue a la revisión del T-MEC en 2026 con un diagnóstico sólido y una postura que refleje los intereses nacionales.

“Hagamos de este ejercicio democrático una herramienta para fortalecer nuestro futuro económico. ¡Participa!”, concluyó.


