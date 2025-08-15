Accidente deja un lesionado en la carretera Monterrey-Saltillo

Un accidente vial con saldo de una persona lesionada y un incendio vehicular se registró en el kilómetro 38 de la carretera Monterrey–Saltillo, a la altura del municipio de García.

El percance involucró a dos vehículos, un tráiler de la empresa Silence Lines, del cual no se proporcionaron datos del conductor, y un camión de carga que transportaba una camioneta.

De acuerdo con uno de los conductores, el tráiler circulaba en sentido contrario, tras perder el control de la pesada unidad, lo que habría ocasionado el choque.

Tras el impacto, el camión que transportaba la camioneta se incendió, sin embargo, elementos de Bomberos Nuevo León lograron controlar y extinguir el fuego en su totalidad, sin dejar riesgos en la zona.

Una unidad de Protección Civil de García atendió en el lugar a un conductor con lesiones múltiples.

El otro conductor abandonó la escena antes de ser identificado por las autoridades, de acuerdo a varios testigos.

La vialidad con dirección hacia Saltillo resultó afectada durante las labores de emergencia, aunque posteriormente fue restablecida.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y se hicieron cargo de la situación.

