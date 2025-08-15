Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_15_at_4_45_24_PM_1_94b959f8b5
Nuevo León

Accidente deja un lesionado en la carretera Monterrey-Saltillo

El percance involucró a dos vehículos, un tráiler de la empresa Silence Lines, del cual no se proporcionaron datos del conductor, y un camión de carga

  • 15
  • Agosto
    2025

Un accidente vial con saldo de una persona lesionada y un incendio vehicular se registró en el kilómetro 38 de la carretera Monterrey–Saltillo, a la altura del municipio de García. 

El percance involucró a dos vehículos, un tráiler de la empresa Silence Lines, del cual no se proporcionaron datos del conductor, y un camión de carga que transportaba una camioneta.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 4.45.24 PM (1).jpeg

 De acuerdo con uno de los conductores, el tráiler circulaba en sentido contrario, tras perder el control de la pesada unidad, lo que habría ocasionado el choque.

Tras el impacto, el camión que transportaba la camioneta se incendió, sin embargo, elementos de Bomberos Nuevo León lograron controlar y extinguir el fuego en su totalidad, sin dejar riesgos en la zona.

Una unidad de Protección Civil de García atendió en el lugar a un conductor con lesiones múltiples. 

WhatsApp Image 2025-08-15 at 4.45.24 PM.jpeg

El otro conductor abandonó la escena antes de ser identificado por las autoridades, de acuerdo a varios testigos. 

La vialidad con dirección hacia Saltillo resultó afectada durante las labores de emergencia, aunque posteriormente fue restablecida.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y se hicieron cargo de la situación.


