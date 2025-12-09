Podcast
Nuevo León

Acuerdan renombrar calzada en conversatorio de Mauricio Fernández

Se busca que una de las principales avenidas que unen a Monterrey con el municipio de San Pedro, por lo que el renombrarla será vital para honrar al exalcalde

El Gobierno de Monterrey autorizará renombrar como Calzada Mauricio Fernández Garza una de las principales avenidas que unen a la ciudad con el municipio de San Pedro.

De acuerdo con lo informado con el secretario del Ayuntamiento Regio, César Garza, al encabezar el conversatorio sobre el expresidente municipal. 

“Es un hombre muy relevante en la construcción de la metrópoli, que hoy todos nos sentimos tan orgullosos, un promotor cultural, un defensor del patrimonio histórico y paleontológico de nuestro Estado.

"Ambos gobiernos han decidido honrar, perpetuar su ejemplo, su testimonio, integrando una avenida muy importante, estructural, que une al municipio de San Pedro con Monterrey, que es la Calzada e San Pedro y la Avenida Miravalle”, explicó
el funcionario.

En el evento se contó con exgobernador del Estado, Natividad González Parás y Fernando Margáin Berlanga, exalcalde de San Pedro.

“Esta semana se van a formalizar estos acuerdos y era importante tener este conversatorio que exaltará las aportaciones del ingeniero Mauricio para que sea todavía más claro el contexto, el de por qué de esta trascendente decisión que están tomando los gobiernos de ambas ciudades”, puntualizó.


