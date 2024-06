Acusa mujer presunta gasolina contaminada con agua

"Me estaba quedando sin gasolina (...) se me ocurrió pararme en esta Oxxo Gas que está aquí en Lázaro Cárdenas (...) y cargué en esa bomba, la número uno. Al momento de que me estaban cargando gasolina, mi camioneta empezó a ahogarse, a temblar horrible. Yo me espanté, venía con alguien que conoce de carros y me dijo 'parece que la gasolina está contaminada con agua'. Yo me bajó y les digo 'oigan, cómo está la gasolina porque mi camioneta se está ahogando", relató la regia.