Sting estrena nueva versión de The Last Ship en Ámsterdam

El músico británico Sting, de 74 años, encabezó el estreno mundial de su musical "The Last Ship" ("El último barco"), que se presentará en Holanda hasta el 1 de febrero, para luego trasladarse a París y Brisbane.

El arranque de la obra de Gordon Thomas Sumner, nombre real del cantante, fue anoche, en el Teatro Real Carré de Ámsterdam, donde el público disfrutó de la nueva versión, que forma parte de la serie "Broadway in Carré".

Y es que el musical debutó en el 2014, en Broadway; luego tuvo funciones en el Reino Unido y Canadá; sin embargo, ahora se trata de una versión “corregida y aumentada”.

Con ello, la producción presenta una evolución significativa respecto a su debut original, incorporando un nuevo libreto de Barney Norris y canciones adicionales compuestas especialmente por el exlíder de The Police para esta puesta en escena.

El musical tiene una temporada limitada con funciones en enero/febrero y regresará para más presentaciones en agosto y septiembre de este año.

"The Last Ship" es un musical profundamente personal para Sting, basado en sus propias experiencias de infancia en la ciudad portuaria de Wallsend, en el noreste de Inglaterra.

La historia sigue a una comunidad de constructores de barcos que luchan contra el cierre del astillero local, un tributo conmovedor a los trabajadores, los lazos familiares y la esperanza.

Sting interpreta el papel de Jackie White, el capataz del astillero, y actúa como narrador y músico durante la función, que incluye música de su álbum homónimo y canciones nuevas.

Tras su paso por Ámsterdam, el musical dirigido por Leo Warner se trasladará al Metropolitan Opera House de Nueva York, del 9 al 14 de junio, donde Sting estará acompañado por Shaggy, ícono del reggae.

Comentarios