Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
tn_500_4d4a4292_edit_d1435cec77
Escena

Sting estrena nueva versión de The Last Ship en Ámsterdam

El músico encabezó el estreno de la versión renovada del musical, una obra autobiográfica que inicia temporada en Holanda antes de llegar a París, Brisbane y NY

  • 19
  • Enero
    2026

El músico británico Sting, de 74 años, encabezó el estreno mundial de su musical "The Last Ship" ("El último barco"), que se presentará en Holanda hasta el 1 de febrero, para luego trasladarse a París y Brisbane.

El arranque de la obra de Gordon Thomas Sumner, nombre real del cantante, fue anoche, en el Teatro Real Carré de Ámsterdam, donde el público disfrutó de la nueva versión, que forma parte de la serie "Broadway in Carré".

Y es que el musical debutó en el 2014, en Broadway; luego tuvo funciones en el Reino Unido y Canadá; sin embargo, ahora se trata de una versión “corregida y aumentada”.

616392703_18557423569054611_7434923088114820087_n.jpg

Con ello, la producción presenta una evolución significativa respecto a su debut original, incorporando un nuevo libreto de Barney Norris y canciones adicionales compuestas especialmente por el exlíder de The Police para esta puesta en escena.

El musical tiene una temporada limitada con funciones en enero/febrero y regresará para más presentaciones en agosto y septiembre de este año.

"The Last Ship" es un musical profundamente personal para Sting, basado en sus propias experiencias de infancia en la ciudad portuaria de Wallsend, en el noreste de Inglaterra.

612080824_18557423533054611_3273599780990895896_n.jpg

La historia sigue a una comunidad de constructores de barcos que luchan contra el cierre del astillero local, un tributo conmovedor a los trabajadores, los lazos familiares y la esperanza.

Sting interpreta el papel de Jackie White, el capataz del astillero, y actúa como narrador y músico durante la función, que incluye música de su álbum homónimo y canciones nuevas.

Tras su paso por Ámsterdam, el musical dirigido por Leo Warner se trasladará al Metropolitan Opera House de Nueva York, del 9 al 14 de junio, donde Sting estará acompañado por Shaggy, ícono del reggae.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

portugal_holanda_tsm_37e00e010b
Evalúan Portugal y Holanda estadio de Santos como Base Camp
EH_DOS_FOTOS_d9e16d4c57
Anuncian estreno de 'Frankenstein' para octubre 2025
Para_Yorgos_su_nueva_pelicula_Bugonia_no_es_distopia_es_real_94e887094c
Para Yorgos su nueva película 'Bugonia', no es distopía, es real
publicidad

Últimas Noticias

G_6_Hz_Uf_XUAAPWR_0_5efc725335
Buffalo Bills despiden al entrenador Sean McDermott
146a13eb_a509_477f_98c8_13a64b546a73_e4389a508c
Operativo federal catean departamento de exjuez en Matamoros
EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T135011_001_b2f1580e05
Maestro colombiano sobrevive tras desaparecer en Monterrey
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
nacional_avion_eua_toluca_321bd6c0c1
Avión de EUA aterriza en Toluca; 'fue acción coordinada', señalan
publicidad
×