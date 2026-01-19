Podcast
Nuevo León

Cronología: caso del maestro colombiano Leonardo Ariel Escobar

Leonardo Escobar fue hallado en un centro de rehabilitación luego de 2 semanas; la Fiscalía reconstruye su recorrido tras ser liberado por falta administrativa

Tras dos semanas desaparecido y un operativo de gran escala en la zona del aeropuerto, la localización del docente colombiano Leonardo Escobar en un centro de rehabilitación de Juárez plantea una nueva interrogante sobre la ruta y las circunstancias de su extravío. 

La reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía General de Justicia del Estado revela un inicio accidentado para el profesor.  

Según Raúl Alejandro Sepúlveda Martínez, encargado de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el rastro de Escobar comenzó a bifurcarse el 31 de diciembre de 2025. 

Aquel día, el docente fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey por la Guardia Nacional debido a una falta administrativa; según versiones extraoficiales, el maestro armó un “zafarrancho” al llegar a migración. 

Fue entregado a la Policía Municipal de Apodaca, donde cumplió un arresto de 36 horas. Al ser liberado, el 2 de enero de 2026, fue cuando se perdió contacto total con su familia y comenzó la alerta internacional. 

De la desaparición al 'refugio' en la Comunidad Fénix

Lejos de los operativos que rastreaban la autopista al aeropuerto, Escobar Barrios se encontraba recorriendo a pie los límites entre Apodaca, Pesquería y Juárez.  

La interrogante de su paradero se resolvió gracias a la intervención civil. 

Personas vinculadas al anexo "Comunidad Fénix" localizaron al maestro caminando por la zona.  

De acuerdo con una fuente del anexo, el hallazgo de Leonardo Ariel ocurrió el lunes 5 de enero a la altura del sector Terranova, en Juárez. 

Según los primeros indicios, el académico se encontraba en el lugar por su propia voluntad tras recibir una oferta de ayuda de transeúntes.  

“La #FiscaliaNL informa que, gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez, N.L.”, señaló la Fiscalía, que no proporcionó mayores detalles. 

Fue el propio personal de este centro de rehabilitación quien alertó a las autoridades al identificar que el hombre bajo su resguardo era el profesor buscado intensamente por la Fiscalía y el Sistema Universitario Jesuita. 

El reencuentro y el estado de salud 

Un Leonardo Ariel, muy diferente de las imágenes de su búsqueda, pues lucía más delgado y desorientado, arribó a las instalaciones de la Fiscalía de Personas Desaparecidas este viernes 16 de enero por su propio pie, descendiendo de un vehículo oficial de la Policía Ministerial.  

Su pareja, Jorge Landa, confirmó a los medios que el reencuentro con la familia ya ocurrió, aunque el académico permanece bajo valoración médica y psicológica para determinar las secuelas de sus días a la intemperie. 

Reacción institucional 

La Universidad Iberoamericana de Puebla, centro donde labora el profesor, celebró el hallazgo tras días de presión social y movilizaciones estudiantiles.  

“Estamos a la espera de recibir más información para conocer su estado de salud y las condiciones en las que fue localizado, así como el desarrollo de las investigaciones para poder brindar más información”, señaló la institución universitaria. 

Aunque la Fiscalía no ha detallado si existió algún factor de desorientación o incidente médico que llevara al profesor a deambular por la zona, las autoridades confirmaron que los protocolos de entrevista continuarán para esclarecer totalmente los hechos. 

Cronología del caso: 

  • 31 de dic. Detención administrativa en el Aeropuerto de Monterrey. 
  • 02 de ene. Liberación y pérdida de contacto con su familia. 
  • 16 de enero (mañana): Megaoperativo de búsqueda con 100 elementos de la Guardia Nacional, Fuerza Civil y Protección Civil. 
  • 16 de enero (tarde): Localización en el anexo Comunidad Fénix, en el municipio de Juárez. 

