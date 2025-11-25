Admiten SCJN controversias de Samuel contra el Congreso

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió dos controversias constitucionales que ingresó el gobernador Samuel García, en las cuales podría obligar al Congreso del Estado a trabajar la reforma judicial y la homologación de transparencia.

Por una parte, la reforma judicial es para que los jueces y magistrados a nivel local sean electos por el voto popular en el próximo proceso electoral del 2027, como ya se hizo a nivel federal, mientras que la de transparencia toca varios temas, entre ellos la eliminación del Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Nuevo León (Infonl) y se cree otra instancia.

Ante esto, el diputado coordinador de Morena, Mario Soto, indicó que la SCJN solo está admitiendo las controversias; aún falta en qué sentido van a resolver el tema.

“Si bien esta instancia admite este tema, hay que ver cómo resuelve, pero más allá de eso, lo que sí tengo que decir es que, primeramente, en el tema de transparencia, hay una reforma ya presentada por mi compañera Berenice; también en el tema de la reforma judicial, hay distintas iniciativas presentadas por compañeros y compañeras de la cuarta transformación. En el tema de transparencia, tengo entendido que hay presentada una reforma más aparte de mi compañera Berenice y, en el tema de la reforma judicial, hay otra iniciativa presentada por el PRI y el PAN”, dijo Mario Soto.

Por su parte, el diputado Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, indicó que, en dado caso de que la Corte les ordene legislar al respecto, acatarán el llamado, pero que ellos ya están litigando.

“Si la corte nos ordena, lo tendremos que hacer; es la máxima autoridad jurídica. “Nosotros lo estamos litigando, vamos a ver cuál es el avance”, dijo Carlos de la Fuente.

Por su parte, el diputado del PRI, Javier Caballero, dijo que espera que la SCJN respete las atribuciones que tiene el Congreso del Estado.

“Nosotros esperamos que se respete la autonomía del legislativo de Nuevo León. Nosotros tenemos nuestros tiempos para legislar en torno al Instituto y en torno a la reforma judicial, y bueno, pues vamos a seguir construyendo los acuerdos, estaremos pendientes”, agregó Javier Caballero.

Por último, Sandra Pámanes dijo que el Poder Legislativo ya estaba fuera del plazo acordado que se tenía para sacar esos temas.

“Estamos fuera del límite para haberlo revisado; creo que este Congreso debe legislar en cada una de esas materias y sacar las reformas”, finalizó Sandra Pámanes.

