Nuevo León

Obligatorio uso de cámaras de solapa en policías de Nuevo León

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la medida para transparentar operativos y combatir actos de corrupción y extorsión policial

  24
  Febrero
    2026

El uso de cámaras de solapa en elementos de policía y tránsito, tanto estatal como municipal de Nuevo León, ya es obligatorio, después de que se aprobara en el Congreso del estado.

La propuesta fue hecha por el diputado del PAN Miguel Lechuga, quien aseguró que con el uso de las cámaras en los cuerpos policiales y de tránsito se evitará cualquier acto de corrupción o extorsión por parte de los elementos.

Además, que también los protegerá en dado caso que sean acusados de actos que no cometieron.

“La iniciativa que he impulsado en los últimos meses y que hoy votamos en este dictamen marca un antes y un después. Porque gracias a esta iniciativa, todos los policías corruptos tendrán que dar la cara: los municipios estarán obligados a equipar a todos sus elementos de policía con cámaras de solapa".

“Las policías tendrán que transparentar sus operativos: todo quedará grabado; y a los corruptos se les va a caer el negocio de las extorsiones. Ahora el ciudadano tendrá la evidencia a la mano y podrá denunciar los abusos de la autoridad”, dijo el diputado Miguel Lechuga.

Estas cámaras deberán portarse de manera visible en los uniformes de los elementos y deberán tenerlas en todo momento que se haga algún proceso policial, de detención o de tránsito.

La iniciativa, que ya había sido aprobada en la Comisión de Justicia y Seguridad, también se aprobó por unanimidad en el pleno y entrará en vigor una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado.

Cuando entre en vigor, las instituciones policiales del estado y de los municipios con una población mayor a 50,000 habitantes tendrán un plazo máximo de 4 años para adquirir las cámaras de solapa para todos sus elementos, mientras que aquellos municipios que tengan menos de estos habitantes tendrán 6 años para hacerlo.


