Afectan fuertes lluvias la zona norte de Nuevo León

Protección Civil de Nuevo León informó que se han registrado lluvias de moderadas a fuertes hacia municipios de la zona norte del estado.

Las localidades más afectadas han sido Ciénega de Flores, General Zuazua, El Carmen y Salinas Victoria; en este último incluso se reportó la caída de granizo.

Además de estas precipitaciones, se prevé que las lluvias se mantengan de forma intermitente alrededor de las 17:00 horas, en lo que marcará el inicio de una racha de días con agua en la entidad.

La corporación exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar cruzar ríos, vados o arroyos, no tocar postes de energía eléctrica y conducir con precaución.

