Afirma Farah que interconexión Mauricio Fernández está avanzando

La interconexión Mauricio Fernández Garza, que se realiza con una inversión tripartita, entre Estado, Municipios y la Fundación Montemayor, se encuentra avanzando en tiempo, al menos del lado de San Pedro.

El alcalde, Mauricio Farah, señaló que, por su parte, el ayuntamiento está realizando lo que le corresponde para la edificación de esta vía que promete ayudar a desfogar las calles más utilizadas para ingresar a dicho ayuntamiento.

Asimismo, Farah indicó que hasta el momento se está trabajando en el tema del sistema pluvial para dicha interconexión que iniciará en Lázaro Cárdenas a la altura de la calle Río Tamuín, pasará frente al Poder Judicial de la Federación y terminará en Morenes Prieto.

“Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde a nosotros sin duda, tanto el Estado como Monterrey hubo reuniones y donde cada uno tiene su parte. Bueno, nosotros, yo te hablo por mí, yo estoy trabajando en lo mío y vamos muy bien.

“Yo estoy trabajando en lo mío, vamos muy bien en lo que corresponde a San Pedro, vamos avanzando muy bien en el tema de la interconexión de acá de la Loma (Interconexión Mauricio Fernández Garza), estamos ahorita trabajando en el tema de los pluviales”, comentó el edil sampetrino.

Mientras que en el lado de la Loma Larga frente a Valle Oriente, donde pasaría la otra interconexión que conectará la Macroplaza y la zona comercial de San Pedro, a pregunta expresa de si se contempla su edificación en esta administración, Farah dijo que tienen en puerta otras obras importantes.

Entre estas se contempla la interconexión Mauricio Fernández Garza, el Distribuidor Vial Los Tubos, así como la modernización de la avenida Alfonso Reyes, de la cual el edil panista añadió que para Semana Santa deberán concluir la acera norte para comenzar con la sur.

“A ver, ahorita traemos las obras muy importantes, que es la interconexión que va hacia la Loma, que esa sí estamos ya haciendo los rasantes, estamos haciendo los pluviales, traemos la obra muy importante, la de los tubos, que la acabamos de empezar hace unos días y traemos lo que es Alfonso Reyes, también Nueva Alfonso Reyes, que también ya para Semana Santa debemos de estar terminando la acera norte para pasarnos a la acera sur”, detalló Farah.

DESARROLLOS EN LA LOMA LARGA SON APARTE DE LA INTERCONEXIÓN

Los desarrollos La Reserva uno y dos, señalados por la devastación de la flora en el cerro de la Loma Larga frente a Valle Oriente, el alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, señaló que son muy aparte de la Interconexión.

Y es que, según el munícipe sampetrino, los trazos de estas vías tienen años de haberse contemplado junto al ayuntamiento de Monterrey y en el caso del desmonte para realizar los rasantes de los desarrollos habitacionales, los dueños deben contar con los permisos necesarios.

Asimismo, señaló que ellos decidirán cuándo podrán comenzar con la construcción de los desarrollos; por ello se tramitan los permisos para trabajar en dicho terreno.

“No nos confundamos, el tema de la interconexión, los trazos ya están, están desde hace muchos años y también ahí hay un desarrollo que los dueños podrán o no podrán desarrollar cuando ellos quieran, pues tienen sus lineamientos, en dado caso ellos sacan sus permisos, eso es una cosa y la otra es el tema de la interconexión”, añadió Farah.

Info 7 dio a conocer el pasado 11 de marzo que el verdor del Cerro de la Loma Larga, que es uno de los elementos importantes del paisajismo natural de San Pedro, está siendo devastado por la construcción de más fraccionamientos.

Aparte de los que ya existen, desde principio de año, se empezaron a deforestar vastas zonas de esa montaña para construir las calles de dos fraccionamientos que tendrán casi 2,000 viviendas, entre casas y departamentos.

Ambientalistas afirman que, si bien esto no es ilegal, pues los fraccionadores tienen permisos, sí acarrea problemas como la reducción de áreas de absorción que derivan en inundaciones, saturación vial que provoca contaminación del aire y daño al paisaje urbano.

A la altura del llamado Distrito Armida, en Valle Oriente, se observa el desmonte para construir las calles de los futuros fraccionamientos que se llamarán La Reserva I y La Reserva II, y los cuales ocuparán casi 20 hectáreas.

En esa misma zona se construirá la Interconexión Vial Valle Oriente-Macroplaza de Monterrey, la cual irá por en medio de ambos fraccionamientos.





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