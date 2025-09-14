Cerrar X
Nuevo León

Afirma Jesús Nava que los 70 perros del Centro Animal están vivos

El edil reafirmó su compromiso y el de su administración en el cuidado de los animales, el cual, señaló, es una de las prioridades del gobierno

  • 14
  • Septiembre
    2025

En medio del revuelo generado por el supuesto caso de maltrato en un Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina, el alcalde, Jesús Nava, se posicionó al respecto y aseguró que los 70 perros aseñalados se encuentran con vida.

“Jamás permitiría que estos perritos abandonados y sin hogar se les maltratara o dejar morir de hambre. Niego categóricamente la muerte de 70 perritos. Los perritos se encuentran vivos y con las debidas atenciones”, afirmó.

El edil reafirmó su compromiso y el de su administración en el cuidado de los animales, el cual, señaló, es una de las prioridades del gobierno.

Bienestar Animal Santa Catarnia

Con esto en mente, prometió que en Santa Catarina se reforzará el trabajo y los programas en beneficio de todos los animales de compañía y silvestres que hay en el municipio.

Recordemos que este fin de semana se viralizó el supuesto maltrato de más de 70 animales en el Centro de Bienestar Animal del municipio, motivo por el cual la División Ambiental clausuró este lugar mientras se llevan a cabo las investigaciones.


