Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
BRIGADA_5_e2387da33f
Nuevo León

Arranca Monterrey 'Brigadas que Resuelven' en la Independencia

Este modelo de atención se replicará cada martes en distintos puntos de la capital regiomontana, asegurando que los beneficios lleguen a todos los rincones

  • 10
  • Febrero
    2026

Con el objetivo de mantener un gobierno itinerante y cercano a la población, el Gobierno de Monterrey puso en marcha este martes el programa “Brigadas que Resuelven”. En su jornada inaugural, el despliegue benefició a más de 800 habitantes del sector sur de la ciudad.

El programa, coordinado por la Secretaría de Participación Ciudadana bajo las instrucciones del alcalde Adrián de la Garza, busca descentralizar los servicios municipales y llevar soluciones directas a las colonias sin que los ciudadanos tengan que trasladarse a las oficinas centrales.

Un compromiso de cercanía y resolución

Durante el arranque, Rafa Ramos, titular de Participación Ciudadana, destacó que estas brigadas no solo son módulos de atención, sino un ejercicio de escucha activa.

BRIGADA (4).jpeg

“Estamos cumpliendo la instrucción de nuestro alcalde de estar cerquita de la gente... estamos conociendo a los ciudadanos, escuchándolos, pero sobre todo resolviéndoles”, afirmó el funcionario.

Ramos detalló que este modelo de atención se replicará cada martes en distintos puntos de la capital regiomontana, asegurando que los beneficios lleguen a todos los rincones del municipio.

Servicios disponibles para la comunidad

Las brigadas integran módulos de todas las dependencias municipales, ofreciendo trámites de alta demanda en un solo lugar. Entre los apoyos destacados en esta primera edición se encuentran:

BRIGADA (3).jpeg

  • Programas Sociales: Registro para la Tarjeta Regia Plus, información sobre microcréditos y talleres de autoempleo.

  • Salud y Bienestar: Atención médica, campañas de vacunación y servicios de bienestar animal.

  • Trámites Legales: Asesoría y gestión de testamentos.

  • Recreación: Actividades lúdicas para niños y familias, incluyendo la unidad de "Regio Ruta".

Con este arranque, el municipio de Monterrey reafirma su estrategia de atención directa, convirtiendo los espacios públicos en centros de gestión integral para las familias regiomontanas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inaugura_cancha_421_nuevo_leon_883b89649c
Inaugura Gobernador cancha 421 rumbo al Mundial 2026
Whats_App_Image_2025_05_27_at_5_38_21_PM_2f67a471a4
Bertha Garza y Fernando Aguirre son nuevos diputados del PRI
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_17_fbda485a4b
Vehículos pesados arrancan 2026 con fuerte desplome
drones_frontera_sheinbaum_2779227f3a
Niega Federación presencia de drones tras cierre aéreo en Texas
estado_de_salud_chica_leones_atropello_1481c49d20
Confirma libertad de conductora tras atropello de joven en Leones
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny habría roto récord de audiencia en show de medio tiempo
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
publicidad
×