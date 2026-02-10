Arranca Monterrey 'Brigadas que Resuelven' en la Independencia

Con el objetivo de mantener un gobierno itinerante y cercano a la población, el Gobierno de Monterrey puso en marcha este martes el programa “Brigadas que Resuelven”. En su jornada inaugural, el despliegue benefició a más de 800 habitantes del sector sur de la ciudad.

El programa, coordinado por la Secretaría de Participación Ciudadana bajo las instrucciones del alcalde Adrián de la Garza, busca descentralizar los servicios municipales y llevar soluciones directas a las colonias sin que los ciudadanos tengan que trasladarse a las oficinas centrales.

Un compromiso de cercanía y resolución

Durante el arranque, Rafa Ramos, titular de Participación Ciudadana, destacó que estas brigadas no solo son módulos de atención, sino un ejercicio de escucha activa.