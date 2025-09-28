Cerrar X
Nuevo León

Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe

Se trata de una virgen de porcelana, una pequeña escultura regalo familiar y que increíblemente quedo intacta pese a lo sucedido

  • 28
  • Septiembre
    2025

Con una gran fe y sus oraciones puestas en Dios, es como la familia Tamez Hinojosa, ha pasado las últimas horas después de que las pasadas lluvias del jueves derrumbaran una pared que causara daños a varias viviendas del fraccionamiento Catujanes, entre ellas la suya y que lesionara gravemente a su hijo manteniéndolo desde ese día en estado grave.

Los días pasan y los pensamientos de Glafiro y su esposa Daniela está puestos en su pequeño Glafiro Santiago de 7 meses de edad, quien fue arrastrado tras la corriente por varias calles, pero que según nos narra su padre, hubo un presencia divina quien lo acompaño por los caudales de agua y lo puso a salvo.

Se trata de una virgen de porcelana, una pequeña escultura regalo familiar y que increíblemente quedo intacta pese a lo sucedido,

“Es una historia muy impresionante, estaba en mi casa en el mostrador, esa (virgen), se la regaló mi abuelita a mi hija  ósea su biseabuelita y mi hija siempre traía esa virgen para todos lados, y estaba en el comedor y en la historia (instagram), que pudieron ver anterior de como quedó mi casa, estaba en el comedor y la virgen se salió por una ventanita que tenía la puerta y que no la pudieron abrir ni entre un chorro de hombres no la pudimos abrir y salió por una ventanita y viajó, viajó y viajó junto con la corriente que arrastró a mi hijo y se paró cerquita de donde encontraron a mi hijo “explicó. 

Copia de Copy of PLANTILLAS WEB DIC (2).jpg

Con esperanza y entregado a Dios, Glafiro solo desea que su hijo salga adelante, pues las primeras horas fueron difíciles, sin embargo, aunque su pequeño continúa en estado grave, ha mostrado signos de lucha y que se aferra a la vida.

“Cuando llegamos el niño estaba prácticamente sin signos vitales, me dijeron que no se podía hacer nada y una tía se aferro a sigan intentando hasta que lleguen los papás y después de media hora lo pudieron reanimar; como fue pasando el tiempo fue mejorando sus órganos han ido reaccionando un poquito cada uno y hasta ayer en la madrugada ya su cerebro comenzó a dar señales de que no había una muerte cerebral. No se descarta que siga estando grave es definitivo, pero sigue avanzando poco a poco. Ya el niño empieza si le bajan el sedante a mover un poquito sus dedos, es mucho avance. Tose se le ven reflejos cuando bajan los sedantes y pues eso nos da la esperanza de que Dios quiere que se quede, pero de igual manera estamos de que si Dios se lo quiere llevar tenemos que aceptar su voluntad y confiamos en que Dios va hacer lo que es mejor” indicó.

Mediante redes sociales, las cadenas de oraciones no se han dejado de compartir, mientras que la familia originaria de Allende y que reside al sur de Monterrey solo esperan estar prontos juntos y agradecen las muestras de apoyo.


