Carrera Coyotes está de fiesta: cumple 40 años

Sin importar el paso de los años, ni la modificación de su ruta, debido al crecimiento urbano, haciéndola cada vez más retadora, este próximo domingo 8 de marzo, 2 mil corredores se lanzarán a la aventura de conquistar la edición 40 de la carrera Coyotes 2026.

El evento que se llevará a cabo dentro de las modalidades de uno, cinco y 10 kilómetros se llevará a cabo en el panorámico recorrido trazado desde las avenidas Leones y Elite rumbo al poniente hasta los límites de los municipios de Monterrey y García, Nuevo León.

“Esta es la carrera de ruta con más tradición en Nuevo León, iniciada a finales de los años 80, la cual es esperada por un gran número de participantes, no solo de nuestro estado, sino de Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y otras entidades del centro del país”, comentó en la conferencia de prensa de presentación del evento Rodolfo del Real Vega, integrante del comité organizador del Club Coyotes Cumbres.

Durante la edición 40 del evento, se continuará con la tradición iniciada desde su origen de promover la participación de la comunidad dentro de las distancias de 1 kilómetro, la cual arrancará a las 09:00 horas; el 5K para corredores de seis años hasta adultos mayores; y la prueba reina del evento en la distancia de 10 kilómetros, la cual se realizará en la modalidad de edad libre, dando comienzo a las 07:30 horas.

Parte fundamental en el desarrollo del evento es el de contar con una buena logística del trazado de la ruta, la cual estará a cargo de la empresa Trotime, quienes, luego de superadas las adecuaciones viales de la avenida Leones en su cruce con Puerta de Hierro, han gestionado una excelente coordinación entre las autoridades de los municipios de Monterrey y García, quienes apoyarán el desarrollo del evento.

