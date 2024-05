Afirman candidatos que Colosio es proyecto nacional de MC

Los candidatos al senado Waldo Fernández y Karina Barrón aseguraron que tanto universidades como diferentes medios de comunicación se han encargado de “proteger” a Luis Donaldo Colosio, ya que aseguran que Movimiento Ciudadano lo tiene como un “proyecto nacional”.

Luego de señalar que por primera vez en la historia las tres universidades más importantes del estado no hicieron debates de ningún tipo, el candidato de la coalición Morena – Partido Verde puntualizó que es porque están coludidas para no dañar la imagen del emecista.

''Hay una especia de operación para cuidar a Luis Donaldo, la universidad, las tres más grandes y la universidad pública no hicieron debate, histórico, creo que los aristócratas de siempre que agarran un proyecto sexenal para impulsar a alguien y que no aprenden de política y se meten donde no deben, lo volvieron a hacer'', dijo Fernández.

Por su parte, la candidata de la coalición PRI–PAN-PRD, Karina Barrón aseguró que cuando ella intentó aspirar a la alcaldía con Movimiento Ciudadano, el actual presidente nacional de dicho partido, Dante Delgado, le confesó que Colosio era el proyecto nacional de esa fuerza política.

''Yo lo escuché de su suplente, Dante Delgado, que no contestó esa pregunta, es su suplente actual en la plurinominal y yo recibí una llamada antes de salir de Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, donde decía que el proyecto nacional era él (Luis Donaldo Colosio) y que no nos le podíamos poner en frente'', indicó la candidata.

