Cerrar X
3a7a6383_1385_49e6_89e7_03e7ffc02572_d1d2cf290c
Nuevo León

Ahora venden ositos de peluche para continuar tratamiento de Mina

La Fundación Invictus lanzó 'Un Abrazo para Mina' para recaudar fondos y brindar cuidados a la osita a través de la venta de peluches

  • 14
  • Octubre
    2025

La Fundación Invictus anunció el lanzamiento de la campaña "Un Abrazo para Mina", con la que busca recaudar fondos esenciales para continuar brindando los mejores cuidados a la osita, quien, aunque sigue en estado crítico, muestra pequeños avances.

La campaña consiste en la venta de ositos de peluche que representan a Mina. Por una donación de $380 MXN, los participantes no solo contribuirán directamente a su bienestar, sino que también recibirán un "abrazo de Mina" a través del osito de peluche.

"Cada osa Mina representa un abrazo que sana, protege y transforma su vida. Súmate a esta historia: dona $380 pesos y recibe un abrazo de Mina (osita Mina). En Fundación Invictus, trabajamos con conciencia, ciencia y corazón para devolverles la vida digna que merecen", informó la organización. 

La venta dará inicio este miércoles 15 de octubre.

00858483-6a00-49d7-bc97-f0c5b5017944.jpg

A pesar de que Mina, que estuvo en el zoológico La Pastora, sigue en estado crítico, el equipo de especialistas  asegura que mantiene la esperanza de su recuperación para que pueda regresar a su hábitat. 

"Gracias a este equipo maravilloso #EfectoInvictus, gracias equipo, gracias prácticas profesionales, gracias servicio social por ser parte fundamental para la atención de #Mina las 24 horas. La dignidad de un paciente jamás debe escatimarse", expresó la fundación en redes sociales.

Recientemente, se compartió una actualización a través de un video de la osita comiendo fruta.

"Mina comiendo su perita troceada con su medicación y suplementación", se escucha en el video compartido por la fundación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

c92890c3_f1af_4dc0_a645_237597245fb9_6f0ad101fe
Solidaridad tamaulipeca ante inundaciones en el país
3477aec2_6d6e_4bb1_bcd4_7823a6449ff7_49a8afb241
Levanta Profepa clausura precautoria al zoológico La Pastora
nl_osita_mina_3c6bdcbdf2
La osita Mina muestra avances; su condición sigue siendo delicada
publicidad

Últimas Noticias

pakistan_afganistan_98dcf072de
Acuerdan Pakistán y Afganistán alto el fuego de 48 horas
EH_UNA_FOTO_2025_10_15_T141914_746_134158f621
ONU alerta crisis por mercurio en río Atrato, Colombia
16421915_0fc9065af0
Avión del secretario de Defensa de EU aterriza por grieta
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
acuerdo_paz_gaza_2866e1bd57
Firman acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×