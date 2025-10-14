Ahora venden ositos de peluche para continuar tratamiento de Mina

La Fundación Invictus anunció el lanzamiento de la campaña "Un Abrazo para Mina", con la que busca recaudar fondos esenciales para continuar brindando los mejores cuidados a la osita, quien, aunque sigue en estado crítico, muestra pequeños avances.

La campaña consiste en la venta de ositos de peluche que representan a Mina. Por una donación de $380 MXN, los participantes no solo contribuirán directamente a su bienestar, sino que también recibirán un "abrazo de Mina" a través del osito de peluche.

"Cada osa Mina representa un abrazo que sana, protege y transforma su vida. Súmate a esta historia: dona $380 pesos y recibe un abrazo de Mina (osita Mina). En Fundación Invictus, trabajamos con conciencia, ciencia y corazón para devolverles la vida digna que merecen", informó la organización.

La venta dará inicio este miércoles 15 de octubre.

A pesar de que Mina, que estuvo en el zoológico La Pastora, sigue en estado crítico, el equipo de especialistas asegura que mantiene la esperanza de su recuperación para que pueda regresar a su hábitat.

"Gracias a este equipo maravilloso #EfectoInvictus, gracias equipo, gracias prácticas profesionales, gracias servicio social por ser parte fundamental para la atención de #Mina las 24 horas. La dignidad de un paciente jamás debe escatimarse", expresó la fundación en redes sociales.

Recientemente, se compartió una actualización a través de un video de la osita comiendo fruta.

"Mina comiendo su perita troceada con su medicación y suplementación", se escucha en el video compartido por la fundación.

