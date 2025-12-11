Aire regio: cinco veces más tóxico; superan la norma

Los niveles de contaminación que registra la urbe regia están muy por encima de lo que recomiendan las normas nacionales e internacionales y, aunque ya hay planes y acciones del Estado para bajarlos, aún se está lejos de esa meta.

Y es que contaminantes “criterio” como las partículas como las PM2.5 quintuplican lo que recomienda la Organización Mundial de Salud (OMS) y casi triplican los niveles indicados como aceptables por la Secretaría de Salud federal.

En tanto, en PM10, se cuadriplica lo recomendado por la OMS y se duplica lo marcado por la Norma Oficial Mexicana de la Secretaría de Salud federal.

Expertos sostienen que uno de los principales responsables de esta problemática es la industria “tóxica” que “a todas horas” emite sustancias al aire de la ciudad.

Las partículas PM2.5 y las PM10 son de los contaminantes más frecuentes en el cielo de la urbe regia y, de acuerdo con los especialistas, provienen de procesos industriales, es decir, de la emisión de materiales pesados y gases tóxicos que en el aire se transforman en este material.

El estado tiene planes como el PIGECA para ir bajando a niveles aceptables, pero se estima que eso se alcanzará al 2033.

También existe una Comisión Ambiental Metropolitana que enarbola políticas para combatir este problema y se está realizando un inventario de contaminantes y sus fuentes para atacarlas directamente.

Las PM2.5 son aún más dañinas para la salud, pues, debido a que son tan finas, ingresan fácilmente a los alvéolos pulmonares y provocan desde problemas respiratorios crónicos hasta cáncer de pulmón, según la literatura del tema.

De acuerdo con datos disponibles en el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) de la Secretaría de Medio Ambiente del estado, de enero a marzo de este año, las concentraciones promedio de partículas PM 2.5 crecieron 20%, pues en ese periodo del año pasado se registraron 22.5 microgramos por metro cúbico (µg/m³) y en 2025 fueron 27 µg/m³.

La OMS marca hasta 5 µg/m³ como nivel promedio permitido de PM 2.5, por lo que lo registrado en la urbe regia está 440% arriba, mientras que Salud federal establece un límite de 10 µg/m³, lo que significa que la urbe regia está 170% arriba de esa norma nacional.

En tanto, de enero a marzo del año pasado, se registraron 81 µg/m³ de PM10, y en el mismo periodo de este año fueron 64 µg/m³, es decir, hubo una reducción de 21 por ciento.

Pero aún así, se está muy lejos de lo recomendado por las autoridades de salud nacional e internacional.

La OMS recomienda una concentración límite de PM10 de 15 µg/m³, por lo que la urbe regia está 320% arriba, y la Secretaría de Salud federal marca un límite de 28 µg/m³, por lo que actualmente se está 128% arriba.

En la página de la dependencia, no se han actualizado los reportes sobre concentración de emisiones.

Consultados sobre el tema, una fuente de esa secretaría señaló que ya solo se publicarán los reportes diarios, pero en línea, por lo que no hay un concentrado de las 24 horas.

Este miércoles, El Horizonte dio a conocer que los “gigantes tóxicos” están “asfixiando” a los regios con sus emisiones de sustancias peligrosas y gases como el dióxido de carbono, plomo, cadmio y arsénico que son “veneno” para la salud humana.

Se indicó que, aunque se estima que hay hasta 30,000 industrias contaminantes, un puñado como Ternium, DeAcero, Zinc Nacional, Meremex y la Refinería de Cadereyta encabezan la lista de empresas que más contaminan.

Toda la ciudad está contaminada

Carlos Álvarez, experto ambiental, indicó que no hay zona de la ciudad que se salve de esta “tragedia”.

Señaló que se deben acelerar los esfuerzos actuales, pero, sobre todo, se debe meter en cintura a los “gigantes tóxicos” mediante cierres, inspecciones y hasta reubicaciones.

“Toda la zona metropolitana está llena en el piso; fíjate bien, sí, si yo agarro una calle ahorita ahí y la llevo a analizar, hay de todo: plomo, níquel, cadmio; ve tú a saber cuántas cochinadas hay, que son los contaminantes peligrosos, residuos peligrosos que generan todas estas empresas de competencia federal”, indicó.

