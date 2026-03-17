Vientos por frente frío 41 causan daños en Tamaulipas

Las intensas rachas de viento provocadas por el frente frío número 41 generaron afectaciones en distintos municipios de Tamaulipas, principalmente en la zona sur, donde se reportaron daños en infraestructura, caída de árboles y fallas en el suministro eléctrico.

En la región conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, el fenómeno conocido como “norte” alcanzó ráfagas de entre 100 y 120 kilómetros por hora, lo que provocó la caída de árboles, semáforos y diversas estructuras, además de complicaciones viales.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en Altamira, donde un árbol de gran tamaño colapsó sobre una vivienda en la colonia Nuevo Tampico, dañando el techo y el tendido eléctrico, lo que obligó al desalojo preventivo de sus habitantes. En otras zonas, como el sector Miramar, también se registraron afectaciones eléctricas tras la caída de árboles sobre instalaciones de energía.

En Playa Miramar, los fuertes vientos dañaron alrededor de 40 palapas, lo que generó pérdidas para prestadores de servicios turísticos. Además, fallas en el suministro eléctrico impactaron la operación de la planta potabilizadora Altavista, afectando temporalmente el servicio.

Las afectaciones se extendieron a municipios como Ciudad Victoria, donde se reportaron semáforos fuera de servicio y daños en comercios, así como a Reynosa y Heroica Matamoros, donde la caída de postes, árboles y estructuras dejó sin energía eléctrica a diversas colonias. Pese a los daños materiales, autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas y mantienen labores de atención y monitoreo.

Exhiben vulnerabilidad

El impacto del frente frío 41 reaviva cuestionamientos sobre la resistencia de la infraestructura urbana en Tamaulipas, especialmente en el sistema eléctrico y mobiliario público. La caída de postes, fallas en semáforos y daños en viviendas evidencian la falta de mantenimiento preventivo y la limitada capacidad de respuesta ante fenómenos cada vez más intensos, en un contexto donde estos eventos comienzan a ser recurrentes.

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