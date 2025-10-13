Cerrar X
Nuevo León

Tiene San Pedro el 50% de los mejores parques de México

El municipio de San Pedro consolidó su posición como líder en la gestión de espacios públicos al celebrar el izamiento de la Bandera Verde

El municipio de San Pedro consolidó su posición como líder en la gestión de espacios públicos al celebrar el izamiento de la Bandera Verde en el Parque Jardines del Valle, un distintivo internacional que acredita su excelencia en gestión, mantenimiento y participación ciudadana.

Con esta reciente distinción, el organismo descentralizado San Pedro + Parques alcanzó la cifra histórica de 10 certificaciones Green Flag Award, un reconocimiento otorgado a los mejores parques urbanos del mundo.

El alcalde Mauricio Farah destacó el hito que representa este logro para la administración municipal.

“Quiero felicitar a San Pedro + Parques por esta gran labor, por esta gestión, que el día de hoy tenemos 10 (parques) con esta Green Flag Award, que la verdad no es poca cosa”, afirmó el edil.

La trascendencia del logro radica en su proporción a nivel nacional.

“La realidad es que de los 21 que hay en el país, pues, la mitad los tenemos aquí en San Pedro, es algo pues de mucho esfuerzo y mucho trabajo, sin duda”, agregó Farah.

Los parques que refrendaron su calificación este 2025 son Mississippi, Rufino Tamayo, El Capitán, Las Calzadas, Bosques del Valle, Mirador Garza Ayala, Naranjo y Clouthier. A esta lista se suman las nuevas certificaciones obtenidas por Jardines del Valle y Pájaro Carpintero.

Ricardo Bonilla, director de San Pedro + Parques, recalcó que esto posiciona a San Pedro como un referente internacional en la gestión de parques urbanos. 

"Se inscribieron en este rubro para su certificación 23 parque. Green Flag solamente certificó 21 y de los 21, 10 están en San Pedro Garza García", señaló Bonilla durante la ceremonia.

La reciente expansión en el número de parques certificados forma parte de la visión impulsada por la administración, retomando el legado del recién fallecido alcalde Mauricio Fernández Garza, quien promovió la integración de más espacios públicos al modelo de San Pedro + Parques.

Las certificaciones fueron entregadas por la Asociación Nacional de Parques y Recreaciones de México (ANPR México), en representación de la organización británica Keep Britain Tidy.

El Green Flag Award evalúa los parques bajo ocho dimensiones clave, incluyendo seguridad, limpieza, conservación de la biodiversidad y participación comunitaria. 

De acuerdo con la información proporcionada, San Pedro + Parques ha mantenido todas sus certificaciones vigentes desde 2022, reafirmando su compromiso con la calidad de vida de las familias sampetrinas.


