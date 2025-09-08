Alerta Protección Civil por fuertes lluvias a partir del mediodía

Protección Civil de Nuevo León informó que este lunes 8 de septiembre se registrarán lluvias fuertes a moderadas con actividad eléctrica en distintas regiones del estado, principalmente a partir del mediodía.

La dependencia estatal señaló que el cielo permanecerá de medio nublado a nublado, y durante la mañana se presentarán bancos de niebla en las zonas serranas.

Lluvias en la zona metropolitana y citrícola

El pronóstico establece que, desde las 12:00 horas, se desarrollarán chubascos en la zona metropolitana, que incluye Monterrey, San Pedro, García, Escobedo, San Nicolás, Guadalupe, Salinas Victoria y Ciénega de Flores.

De igual forma, se prevén precipitaciones en la zona citrícola, en municipios como Santiago, Allende, Hualahuises, Montemorelos y General Terán.

Regiones norte, oriente y sur también afectadas

La alerta de Protección Civil también abarca la zona norte, donde se esperan lluvias en Anáhuac y Bustamante; la zona oriente, en municipios como Dr. González, Los Herrera y China; y la zona sur, que incluye Linares, Iturbide y Galeana.

“Se trata de núcleos de lluvia que se estarán presentando de manera puntual sobre los municipios mencionados”, informó la corporación en su reporte.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, Protección Civil aseguró que continuará el monitoreo constante en coordinación con la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional.

Asimismo, se pidió a la población estar atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante la probabilidad de tormentas eléctricas en gran parte de la entidad.

