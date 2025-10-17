Alertan por incremento de ‘montachoques’ en la urbe regia

Una nueva modalidad de extorsión, que ocurre ante los ojos de todos, llegó ya a la urbe regia y ocasiona profunda preocupación: la que ejercen los llamados “montachoques”.

En los últimos cuatro meses, se han hecho públicos casos ocurridos en San Pedro, Monterrey y San Nicolás donde conductores fueron víctimas de accidentes que están “coreografiados” para hacerlos pasar como responsables y luego sacarles decenas o hasta cientos de miles de pesos.

El último caso ocurrió el pasado 9 de octubre, en la Avenida Jardín de San Jerónimo, antes de llegar a Gonzalitos, en Monterrey, en donde un taxi y otro coche asediaron a un conductor y provocaron que le pegara a uno de ellos con la finalidad de sacarles dinero.

Otro caso ocurrió el 1 de septiembre, en la colonia Balcones de Altavista, de Monterrey, donde también un conductor cayó en esta trampa, aunque en esta ocasión uno de los responsables fue detenido por la Policía Regia.

El 26 de agosto, en San Nicolás, cámaras de seguridad captaron a presuntos montachoques que exigieron hasta $20,000 pesos a un conductor de la tercera edad tras simular un accidente; otro hecho más sucedió el 26 de junio, bajo el Puente Atirantado, en San Pedro, donde a un jefe de familia le cerraron el paso dos “montachoques”, pero logró huir.

Ante esto, organismos ciudadanos como Vertebra llamaron a las autoridades a ponerles un alto mediante trabajos de inteligencia para detectar a esas bandas y también mediante castigos severos.

“Es muy alarmante saber que esto ya está pasando aquí en la zona metropolitana; yo he visto casos en la Ciudad de México y ahora también aquí en Nuevo León. Nosotros, como automovilistas, debemos estar alerta y tener cuidado a la hora de ver una intención de que nos quieran chocar o tratar de perder al presunto agresor".

“Nuestras autoridades deben estar enteradas de lo que está pasando y tener una reunión urgente para que combatan este delito y también prevengan a la ciudadanía para no ser víctimas de estos delincuentes”, indicó Gabriela Sagaón, presidenta del organismo.

Se les conoce como “montachoques” a los sujetos que normalmente utilizan hasta tres vehículos para asediar a un conductor, al cual se le colocan enfrente y a un lado, le cierran el paso y provocan que les dé un golpe para luego amenazarlo verbalmente o con armas y exigirles un pago económico en ese momento.

Normalmente, según autoridades, los “montachoques” suelen escoger como víctimas a mujeres o adultos mayores que conducen vehículos de reciente modelo, a los cuales les exigen que no llamen a su seguro ni a la policía para “evitar problemas”.

Este tipo de delitos empezaron a ocurrir en carreteras aledañas a la urbe regia como la Nacional, la Libre a Laredo o el Libramiento Noreste, pero últimamente también empezaron a ejecutarse en avenidas de la urbe regia.

Carlos, quien fue víctima de este delito recientemente y quien pidió omitir su apellido, le dijo a El Horizonte que los delincuentes recurren a la intimidación verbal o física para obtener el pago inmediato.

“Es muy peligroso, la verdad, ya basta de que nos quieran extorsionar así, porque a veces vamos con la familia y pasamos el susto con el choque y luego nos extorsionan e intimidan”, dijo el afectado.

Detectan bandas

El estado, en conjunto con otras fuerzas policíacas, ya ha tomado acciones, pero la actividad delictiva continúa.

El pasado 22 de agosto, el Secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, dijo que han detectado tres bandas y que días antes detuvieron a 10 personas, pero que tienen en la mira a más delincuentes que se dedican a este tipo de extorsión.

Escamilla expresó que en el combate a estas bandas están participando autoridades de todos los niveles.

“Luego de trabajo de inteligencia, coordinados con los tres niveles de gobierno, con la fiscalía estatal, la fiscalía federal y a través del Centro Nacional de Inteligencia, se logró identificar a tres grupos criminales”, indicó.

Esta coordinación “trinacional” resultó en una serie de detenciones simultáneas, de al menos 10 personas, vinculadas a robos y extorsiones recientes.

“Estas detenciones están relacionadas con robos recientes en las vías principales de comunicación, particularmente de la Red Estatal de Autopistas, en el tramo a Saltillo y otra más en la carretera a Nuevo Laredo que tiene que ver con personas conocidas como montachoques”, afirmó Escamilla recientemente.

Los focos rojos donde se concentraron las actividades criminales y, subsecuentemente, las detenciones, fueron identificados con precisión: el tramo de Santa Catarina a García, en la carretera a Saltillo, y el municipio de Ciénega de Flores, en la vía libre a Nuevo Laredo, y ahora en la zona metropolitana.

“También una parte importante es que, quien sea víctima, debemos denunciarlos, porque eso también va a marcar la diferencia y erradicarlos de Nuevo León”, dijo Sagaón.

Anatomía de la exorsión

La clave del éxito de los "montachoques" radica en la simulación y la presión inmediata. Su operación se desarrolla en cuatro fases bien definidas, que convierten un incidente vial en un asalto.

El blanco fácil: Los delincuentes no eligen al azar, sino que buscan conductores que exhiban vulnerabilidad o distracción: personas jóvenes, adultos mayores o aquellos que manejan vehículos costosos, sugiriendo una mayor capacidad de pago.

El engaño coreografiado: han sofisticado sus métodos, yendo más allá del simple frenado brusco. La técnica más reciente y preocupante es la "carambola" o "colisión múltiple", una coreografía vial con tres vehículos criminales.

El primero controla la velocidad, el segundo (frente a la víctima) impide la aceleración y el tercero bloquea el escape lateral. Esto crea un choque donde, fraudulentamente, la víctima parece ser la responsable, mientras el vehículo que detonó la situación acelera y desaparece.

La agresión velada: El momento del diálogo postaccidente se distorsiona. Los acompañantes del conductor criminal se acercan para ejercer una intensa presión psicológica y verbal sobre la víctima.

El despojo final: Es la fase crucial. Exigen un pago inmediato, en efectivo o transferencia, bajo la amenaza de represalias si el automovilista intenta contactar a su aseguradora o a las autoridades. Para justificar el monto, recurren a la presentación de facturas y presupuestos, la mayoría de las veces, falsificados.

