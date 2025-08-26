Alertan por más lluvias en urbe regia en esta semana

Las fuertes precipitaciones en la urbe regia seguirán, así lo anunció Armandina Valdez, titular de la Agencia de Calidad del Aire de Nuevo León, indicando que el martes y el viernes son los días con mayores probabilidades.

“Esta semana empezamos con un cielo nublado, tuvimos fin de semana lluvioso y tenemos alta humedad relativa, la cual se mantendrá durante toda la semana".

“Actualmente, tenemos un porcentaje de humedad relativa cercano al 80% y esto es un generador de esta bruma. Para el día de hoy ya no esperamos una probabilidad de precipitación tan alta; se encuentra en un 20%; sin embargo, en el transcurso de la semana, sí esperamos tener lluvias, principalmente el martes y el viernes”, puntualizó.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm de agua de lluvias para Nuevo León.

“Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios”, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Comentarios