Nuevo León

Alertan por más lluvias en urbe regia en esta semana

La titular de la Agencia de Calidad del Aire de Nuevo León, indicó que los días martes y viernes son los días con mayores probabilidades de precipitaciones

  • 26
  • Agosto
    2025

Las fuertes precipitaciones en la urbe regia seguirán, así lo anunció Armandina Valdez, titular de la Agencia de Calidad del Aire de Nuevo León, indicando que el martes y el viernes son los días con mayores probabilidades.

“Esta semana empezamos con un cielo nublado, tuvimos fin de semana lluvioso y tenemos alta humedad relativa, la cual se mantendrá durante toda la semana".

“Actualmente, tenemos un porcentaje de humedad relativa cercano al 80% y esto es un generador de esta bruma. Para el día de hoy ya no esperamos una probabilidad de precipitación tan alta; se encuentra en un 20%; sin embargo, en el transcurso de la semana, sí esperamos tener lluvias, principalmente el martes y el viernes”, puntualizó.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm de agua de lluvias para Nuevo León.

“Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios”, informó el Servicio Meteorológico Nacional.


