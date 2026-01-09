Podcast
Entrega Santa Catarina apoyos económicos a jóvenes

Los interesados deben registrarse en el sitio oficial Jóvenes Construyendo el Futuro, cuya próxima convocatoria inicia el 1 de febrero.

El Gobierno de Santa Catarina entregó más de 200 tarjetas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en coordinación con la Federación, beneficiando a jóvenes con un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos.

Acompañado de Genaro Rodríguez Teniente, delegado de Bienestar en Nuevo León, el Alcalde Jesús Nava Rivera destacó la importancia de estas acciones para promover la capacitación de la juventud y fortalecer su desarrollo profesional.

Apoyo económico y capacitación para acceder al empleo

El programa busca que los jóvenes reciban capacitación que les permita acceder a un empleo, al mismo tiempo que cuentan con un apoyo económico que facilite sus traslados y cubra necesidades básicas.

“En la administración municipal estamos coadyuvando con la Federación para ofrecer oportunidades de crecimiento a toda la juventud”, expresó el Alcalde.

Requisitos y registro en 'Jóvenes Construyendo el Futuro'

Este programa, considerado un derecho constitucional, está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen al momento de la postulación.

Durante 12 meses reciben el apoyo económico y Seguro Social. Los interesados deben registrarse en el sitio oficial Jóvenes Construyendo el Futuro, cuya próxima convocatoria inicia el 1 de febrero.

 


