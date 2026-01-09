¿A qué hora llegará el Frente Frío 27 a Monterrey?

El clima en Monterrey inicia este viernes con condiciones cálidas y agradables, con temperaturas matutinas cercanas a 18 grados y máximas que podrían alcanzar los 28 grados durante la tarde. Sin embargo, la tranquilidad climática será temporal, ya que el frente frío 27 avanza rápidamente por el noreste del país y comenzará a impactar directamente en Nuevo León en pocas horas.

¿Cuándo llegará el frío intenso a Monterrey?

El descenso se sentirá a partir del sábado, aunque por la mañana el termómetro marque cerca de 17 grados, la mínima de la madrugada caerá hasta los 8 grados. El domingo será el día más frío del evento, con mínimas de 6 grados y máximas apenas entre 10 y 11 grados, condiciones poco habituales en la zona metropolitana.

Claves para protegerse del frío en Monterrey

Con la llegada de temperaturas tan bajas, es importante que la población adopte medidas para protegerse, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Se recomienda abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, mantener la hidratación y revisar calefactores y estufas para prevenir accidentes.

Extienden precaución por lluvias durante el frente frío 27

Además del descenso térmico, se espera un incremento importante de lluvias desde la noche del sábado y a lo largo del domingo. Esto podría provocar calles resbaladizas, encharcamientos y reducción de visibilidad. Las autoridades recomiendan conducir con precaución, limitar actividades al aire libre durante la noche y mantenerse informado sobre alertas locales.

Con el video #VideoPronóstico del #SMNmx, infórmate de las condiciones del tiempo que se prevén hoy, en #México.⬇️ pic.twitter.com/5I8IJRrZwR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 9, 2026

Cómo se mantendrá el clima la próxima semana por llegada de Frente Frío 28

Las temperaturas seguirán bajas durante los próximos días, con mínimas al amanecer entre 7 y 9 grados. Las máximas se recuperarán gradualmente, superando los 15 grados y alcanzando hasta los 20 grados. Además, se anticipa la posible llegada del Frente Frío 28 el próximo sábado, lo que podría prolongar la temporada de bajas temperaturas en la región





