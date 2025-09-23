Cerrar X
Nuevo León

Alista Nuevo León homenaje a Mauricio Fernández

Refrendó el compromiso de su administración para las obras pactadas entre el municipio y el Estado, como la Interconexión entre Monterrey y San Pedro

  • 23
  • Septiembre
    2025

Al lamentar el fallecimiento de Mauricio Fernández, el gobernador Samuel García informó que el Estado alista un homenaje para el histórico alcalde de San Pedro y que declarará como patrimonio cultural de Nuevo León al museo La Milarca.

Así mismo, a través de sus redes sociales, el mandatario envió sus condolencias a la familia.

“Un grande de Nuevo León, un amigo, trabajamos mucho estos últimos años”, recordó, “quiero pedir una pronta resignación a la familia y mandarles un fuerte abrazo.

“Estábamos ya con los hijos preparando un homenaje para declarar patrimonio cultural del estado a la Milarca, decirles que vamos a darle para adelante”, declaró.

En ese sentido, García Sepúlveda refrendó el compromiso de su administración para las obras pactadas entre el municipio y el Estado, como la Interconexión entre Monterrey y San Pedro.

“En su legado, vamos a seguir trabajando en sus proyectos, de hecho, este viernes teníamos ya el arranque de la interconexión, cuente, ingeniero, que la vamos a hacer”, dijo.


