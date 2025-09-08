Cerrar X
Nuevo León

Alistan apertura de compuertas de 'La Boca' tras fuertes lluvias

El alcalde de Santiago, David de la Peña, detalló que la Comisión Nacional del Agua ya les informó oficialmente sobre la maniobra

  • 08
  • Septiembre
    2025

Al presentar un 103% de llenado, y tras las fuertes lluvias del fin de semana, la presa "La Boca" abrirá sus compuertas este lunes para un desfogue, informó el alcalde de Santiago, David de la Peña.

En entrevista, el presidente municipal detalló que la Comisión Nacional del Agua ya les informó oficialmente sobre la maniobra.

“Van a tener que abrirle un poco para tener espacio y que las lluvias que van a estar esta semana no desborden el vaso de la presa.

“103% es el nivel que presenta actualmente, no está desbordada; sin embargo, hay que poder tener ese colchón y margen para que no represente riesgo para nadie”, dijo.

La intención, detalló el alcalde, es dejarla por debajo del 100% de llenado para evitar alguna contingencia.

“Prácticamente en el 97% la presa está en el tope con el malecón, que es lo óptimo para nosotros”, puntualizó.

Debido a que el desfogue implica una creciente en los cuerpos de agua naturales que corren por el municipio, Protección Civil se desplegó este lunes a los asentamientos colindantes.

“Ellos (la Conagua) nos buscaron para avisarnos, ya que siempre que se apertura la compuerta de la cortina, el arroyo San Juan, que está aguas abajo, puede ocasionar algunos desbordes en la comunidad de La Boca”, advirtió.

Y es que, aunado al llenado actual, el pronóstico de precipitaciones para esta semana mantiene en alerta al municipio.

El domingo, tras unos minutos de lluvia, comunidades como la colonia El Huajuquito presentaron daños materiales como caída de bardas y al menos 10 automóviles que fueron arrastrados por la corriente del arroyo Los Cavazos.

“Ni siquiera dio tiempo a algunas familias de salvar sus vehículos porque se encontraban trabajando; hay que recordar que mucha gente de Los Cavazos trabaja los fines de semana en zonas turísticas”, lamentó el alcalde.


