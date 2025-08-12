Alistan parquímetros digitales para la la zona del Tecnológico

Como parte de la segunda etapa del Regio Parking, a la zona del Tecnológico le tocará tener este nuevo sistema de cobro de espacios de estacionamiento; así lo dio a conocer el secretario de Finanzas, Antonio Martínez Beltrán, al concluir la primera sesión ordinaria del cabildo regio.

Se informó que más de 50 mil usuarios han descargado la aplicación para los parquímetros digitales en Monterrey y han obtenido un incremento de ingresos del 30 por ciento por el programa Regio Parking.

Explicó que los inspectores seguirán asesorando a los usuarios en el manejo de la app el resto de agosto para que los automovilistas se familiaricen con el nuevo sistema de control del estacionamiento en espacios públicos municipales.

Detalló que el automovilista que lo usa por primera vez tiene tres horas de gracia para estacionarse en cualquier punto de la zona centro, es decir, que no tiene que terminarse el tiempo en un solo lugar, ya que, al registrar la placa del vehículo, la aplicación reconocerá el saldo gastado, de tal forma que puede moverse a otro lugar y volver a estacionarse en zona de parquímetros.

“En estos 12 días que tenemos implementación, recordemos que los domingos no aplican los parquímetros, hemos recaudado alrededor de 650 mil pesos sin privilegiar las infracciones, lo cual representa un 30 por ciento más de ingreso con respecto a un periodo similar, solamente con el pago en efectivo que existía anteriormente”.

Finalmente, sostuvo que esperan concluir el año con las primeras dos etapas del Regio Parking ya instaladas.

Habrá una tercera fase que en total permitiría a la ciudad contar con 15 mil parquímetros en todo Monterrey.

Invitan a franeleros a ser supervisores

El secretario de Finanzas, Antonio Martínez Beltrán, dio a conocer que algunos franeleros de los que se dedicaban a cuidar los parquímetros de reloj y ponerles monedas han sido invitados a formar parte del municipio como inspectores o supervisores, previa capacitación.

“El tema de los franeleros es una condición no solamente de seguridad pública y movilidad, sino que es una condición social que estamos atendiendo”, sostuvo el funcionario.

Comentarios