Amplían horario de Oficialia en espera del Presupuesto 2026
Estará abierta hasta antes de la medianoche, para dar hasta el último minuto del día al ejecutivo para entregar el Paquete Fiscal
Debido a que al filo de las 4:00 de la tarde aún no se entregaba el Presupuesto 2026, el Poder Legislativo decidió aumentar el horario de funcionamiento de la Oficialía de Partes.
Desde las 9:00 de la mañana el Legislativo está a la espera de que el Poder Ejecutivo entregue el Paquete Fiscal este 20 de noviembre que es la fecha límite en la constitución para entregar esta propuesta, sin embargo, a minutos del cierre de la Oficialía este no ha llegado.
Según el aviso que colocaron en la ventanilla, la Oficialía de Partes estará abierta hasta las 11:59 pm de este 20 de noviembre, para dar hasta el último minuto del día al ejecutivo para entregar el Paquete Fiscal.
Fuentes cercanas al Gobierno del Estado indicaron que sería hasta las 9:00 pm que acudan al Congreso a entregar el presupuesto ya que presuntamente le están haciendo los últimos ajustes.
