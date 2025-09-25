Cerrar X
Nuevo León

Andrés Mijes refuerza coordinación con federación

El alcalde de Escobedo se reunió con autoridades federales para impulsar programas de la 4T y fortalecer la aplicación de apoyos en Nuevo León

  25
  Septiembre
    2025

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, asistió y se reunió este jueves con el delegado de Gobernación, Héctor Fernández, y representantes federales del Estado para discutir el reforzar la coordinación e impulsar los programas de la presidenta Claudia Sheinbaum en beneficio de más familias.

El edil de Escobedo, en calidad de Presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, destacó que estas acciones serán el puente para el fortalecimiento de la aplicación de los programas federales en los 51 municipios, con la mira en que el crecimiento equitativo llegue a más hogares.

En la reunión estuvieron presentes representantes de dependencias como Infonavit, Bienestar, Sagarpa, entre otros organismos federales, quienes compartieron estrategias para reforzar los apoyos en la entidad.

Mijes hizo énfasis en que este espacio permitió dar a conocer la visión de la "4T Norteña" y mostrará cómo el municipio de Escobedo está cumpliendo con los compromisos asumidos por la mandataria nacional.

Por último, Mijes también resaltó que la relación estrecha entre Federación y Municipios es clave para ampliar beneficios, garantizar que los programas sociales tengan mayor alcance y consolidar un desarrollo equitativo para todas las comunidades de Nuevo León.


