Ante panorama seco en NL: Urgen obras hídricas de largo alcance

Frente a un panorama que se pinta menos lluvioso que la media, vuelve a hacerse presente la necesidad de un proyecto hídrico de largo plazo que le garantice a Nuevo León agua en las siguientes décadas.

Actualmente, aún no hay ningún proyecto seguro y duradero de agua para el estado, ya que los que se han contemplado siguen en análisis.

Expertos señalan que estos pueden ser por dos vías: una es el acueducto que se ha contemplado desde hace años para traer agua del río Pánuco y la otra es eficientizando el líquido que ya se tiene con proyectos como la tecnificación del campo y reutilizar las aguas tratadas.

Y es que los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) siguen pintando un panorama seco para el estado: para el otoño de este año, se estima que las lluvias estarían más de 20% por debajo de lo normal, a menos que Nuevo León tenga la suerte de que llegue un huracán o tormenta tropical.

Ante esto, voces expertas como la de Horacio Martínez, director del Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León (IPA), piden a las autoridades no olvidar la importancia de estos proyectos y a la población “no confiarse” al saber que actualmente las presas están llenas porque esta condición puede ser efímera.

Este jueves, la Conagua pronosticó un otoño más seco de lo normal, con lo que continuaría la racha que ya se había marcado en los primeros ocho meses del año, y de lo que El Horizonte dio a conocer el pasado miércoles.

Para los meses de septiembre, octubre y noviembre, en conjunto, la dependencia prevé una posible caída de 203.5 milímetros (mm) de lluvia, que son un 22% menos que los 248.1 mm del promedio que debe caer en ese periodo.

El delegado, Luis Carlos Alatorre Cejudo, dijo que esta condición podría cambiar solo si hay un fenómeno como un huracán que tenga influencia en el noreste mexicano, lo cual es difícil pronosticar.

“El pronóstico muestra que en los próximos tres meses las precipitaciones podrían estar por debajo del promedio histórico".

“Estos pronósticos solo consideran precipitaciones ordinarias; esto puede cambiar con un evento extraordinario, los cuales son difíciles de predecir”, indicó Alatorre en redes sociales.

El miércoles, El Horizonte dio a conocer que de enero a agosto cayeron 273.7 mm de agua, que son 41% menos que los 464.3 mm del mismo periodo del año pasado y 25% menos que los 383.3 mm del histórico.

“La precipitación acumulada con respecto al promedio histórico solo ha sido del 43% (279 mm) en lo que va del año”, recalcó Cejudo Alatorre.

Mientras que Horacio Martínez señaló que si bien las presas actualmente están, en promedio, arriba del 80% de su capacidad, debe haber cautela porque estudios de entes especializados indican que solo alcanzan para tres años o menos en caso de que no llueva de manera extraordinaria.

“La opinión del Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León es la de cautela ante estos reportes de que las presas están llenas porque las lluvias no han sido lo que se esperaba para este ciclo".

“Sabemos que vienen lluvias las siguientes semanas, pero no es suficiente como para alcanzar el nivel del año pasado con Alberto, en junio".

“De acuerdo a investigadores del Centro de Agua del Tecnológico Monterrey, tenemos agua en las presas suficiente como para 3 años, pudiendo ser incluso menos, 2 años y medio, ¿no?”, señaló.

Estimación por mes

Para el mes de septiembre, Conagua modificó su estimación, pues el pasado 3 de julio había pronosticado que caerían 103.1 mm, pero en las gráficas de este jueves lo elevaron a 132 mm de lluvia.

Aun así, las lluvias del presente mes se quedarían 17% por debajo del promedio histórico, que es de 159 mm, pero 9% arriba de los 120.8 mm que cayeron el año pasado.

En octubre, se estima que se precipitarán 55 mm, lo cual es 16% menos que los 65 mm de lo que normalmente llueve ese mes, aunque 38% superior a los 29.8 mm del año pasado.

Para noviembre, Conagua pronostica una caída de 16.4 mm de lluvia, que son 32% menos de los 24.1 del promedio histórico, pero 433% superior a los 3 mm de ese mes del año pasado.

Proyectos pendientes

El director del IPA, cuyo organismo depende de la Caintra Nuevo León, señaló que es necesario avanzar con los proyectos hídricos de largo alcance, pero también consolidar los domésticos como la recuperación de agua que se fuga y la modulación de presiones.

“Agua y Drenaje han emprendido proyectos, lo que es el proyecto de modulación de presiones; creo que han recuperado 1 metro cúbico de agua y otros proyectos de lo que viene siendo disminución del agua no contabilizada; traen un proyecto ahí en marcha muy interesante".

“Entonces, creemos que eso, y con los cambios de hábitos que ha habido recientemente, pues yo creo que la población ya está enterada, pero sí, hemos perdido ese sentido de urgencia".

“Estamos probablemente cayendo en un conformismo o en una situación donde olvidamos que el agua realmente es un recurso muy valioso aquí en la ciudad”, indicó.

