Nuevo León

Anuncia Estado celebración de cuarta edición de PROVEE NL

PROVEE NL es el evento más grande de compras públicas, en el que empresarios pueden ofrecer sus productos y servicios directamente al gobierno

Buscando apoyar a los productores y proveedores locales, el gobierno de Nuevo León anunció la cuarta edición de PROVEE NL, la cual se celebrará este 27 de agosto en Cintermex.

PROVEE NL es el evento más grande de compras públicas, en el que empresarios pueden ofrecer sus productos y servicios directamente al Estado, para convertirse en un proveedor fijo.

Al respecto, la secretaria de Administración, Gloria Morales, destacó las ventajas de este programa, el cual se ha convertido en una referencia a nivel nacional e internacional.

“Trabajamos para que cada peso cuente, queremos que nuestras compras se traduzcan en esa confianza, en un bienestar para las familias y en un modelo que posicione a Nuevo León como referente nacional e internacional. Lo hacemos con apertura, con integridad, y con sostenibilidad”, añadió.

Aunado a la oferta de productos y servicios, se brindará un taller para empresarios y emprendedores en el que se les mostrará cómo convertirse en proveedores competitivos y para generar alianzas estratégicas en beneficio propio.

Junto con PROVEE NL, se celebrará el Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Compras Públicas REDICOOP, el cual tendrá a Nuevo León como sede y contará con la participación de expertos de más de 10 países.


